“신혼여행보다 방송 먼저” 새신랑 김종국, 런닝맨 멤버들 폭로전에 당황 [SC리뷰]

기사입력 2025-09-22 08:43


[스포츠조선 조민정 기자] 새신랑 김종국이 결혼 후 아내 근황을 깜짝 공개하며 '런닝맨' 멤버들의 폭탄 제보에 진땀을 흘렸다.

21일 방송된 SBS '런닝맨'은 김종국의 극비 결혼식 3일 뒤 촬영이 진행돼 멤버들의 입에서 결혼 비하인드가 쏟아졌다.

차태현은 김종국 아내의 초상화를 직접 그리며 "단아하고 눈이 크고 예쁘다"고 폭로했고, 지석진은 "얼굴이 더 갸름하다. 홑꺼풀이 아니다"라며 덧그림까지 시전해 폭소를 자아냈다. 이어 유재석이 "제수씨 지금 뭐하시냐"라고 묻자 김종국은 "휴가 내고 집에 있다"고 솔직 고백해 관심을 모았다.

결혼식 비화도 이어졌다. 유재석은 "김종국이 신랑 입장하면서 하객 단속부터 했다. 손가락으로 '쉿' 제스처를 하며 후배들 조용히 시키더라"고 폭로했고 축가도 화제였다. 김종국은 직접 축가를 부른 데 이어 차태현에게도 당일 갑작스레 부탁했고 차태현은 "리허설 중에 날 불러서 'I LOVE YOU'를 생목으로 불렀다"며 뒷이야기를 털어놨다. 이에 양세찬·하하는 "두 사람의 우정이 느껴져 눈물이 났다"고 분위기를 전했다.

축의금 뒷이야기도 빠지지 않았다. 유재석은 "김종국이 양세찬, 최다니엘에게 '왜 이렇게 많이 냈냐'고 화를 냈다. 나한테도 화를 냈다"며 웃음을 유발했다. 지석진은 "내가 인생에서 제일 많이 냈다"고 토로했으나 김종국은 "맞다. 많이 냈지만 쟤네가 더 많이 냈다"며 수습해 현장을 폭소로 몰고 갔다.

한편 김종국은 신혼여행도 뒤로 미루고 예정된 녹화에 참석하며 "신혼여행보다 방송이 먼저"라며 철저한 프로페셔널 면모를 보였다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

