불혹 맞은 두 아이 아빠 송중기의 생일 계획? "현장보다 가족 식사(‘하…

2025-09-22


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송중기가 두 아이 아빠로 불혹의 생일을 맞아 근황을 전했다.

19일 채널 '하이지음스튜디오 HighZium studio'에는 '얘들아 선우해가 꽃말 알려준다고 하거든? 댓글 예쁘게 써줘. 청춘의 꽃말 송중기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

현재 JTBC '마이 유스'에서 꽃집을 운영하는 플로리스트 선우해 역을 맡은 송중기는 꽃 그림을 직접 채색하며 꽃말의 의미와 함께 생일 계획을 전했다.

그는 만 40세 생일을 맞아 "저는 사실 솔직히 얘기하면 생일을 현장에서 보내는 것을 제일 좋아한다. 일한다는 핑계로 자연스럽게 넘어갈 수 있는 것도 있고 많은 인원이 모여 파티하는 걸 별로 안 좋아한다"며 "이번 생일에는 가족들과 소소하게 식사하면서 지낼 것"이라고 밝혔다. 이어 "집에는 꽃이 끊임없이 있다. 오키드(난)가 제일 많다"고 전하며 플로리스트 캐릭터와 연결된 일상도 소개했다.

최근에는 박나래 유튜브에 출연해 "박나래와 같은 동네 주민"이라며 "산책할 때 나래 씨 집 앞을 지나간다. 오전 7시~9시 사이에 많이 나간다"고 밝히며 소탈한 매력을 전했다.

송중기는 오는 10월 25일 서울 이화여자대학교 대강당에서 7년 만에 팬미팅 '2025 SONG JOONG KI FANMEETING - Stay Happy'를 개최한다.

한편 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 결혼과 임신 소식을 동시에 발표, 결혼 5개월 만에 아들을 얻었다. 지난해에는 딸도 출산해 두 아이의 아버지가 됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

