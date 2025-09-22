스포츠조선

“눈 크시고 예뻐” 차태현, 런닝맨서 김종국 ♥아내 초상화 직접 그렸다[SC리뷰]

“눈 크시고 예뻐” 차태현, 런닝맨서 김종국 ♥아내 초상화 직접 그렸다[…

[스포츠조선 조민정 기자] 차태현이 절친 김종국의 아내를 언급하며 웃음을 자아냈다.

지난 21일 방송된 SBS '런닝맨'은 '꾹 참고 축하 사절단' 특집으로 꾸며져 차태현이 게스트로 등장했다. 멤버들은 김종국의 결혼 축하 파티 장소로 이동하는 과정에서 제수씨에 대한 대화를 나눴다.

지석진은 "종국아 걱정하지 마. 사람들이 많이 물어보는데 제수씨 얼굴이 기억이 안 나"라며 고백했고 김종국은 "형이 안면인식장애 있지 않냐"고 받아쳤다. 지석진이 "단아하고 한복이 잘 어울리신다"고 묘사하자 김종국은 "한복을 안 입으셨다"며 웃음을 터뜨렸다. 유재석은 "어머님이랑 헷갈린 것 아니냐. 한복 입으신 분은 장모님, 어머님뿐이었다"고 정리했다.

이때 차태현은 휴대폰으로 직접 초상화를 그려 보여줬다. 그는 "요런 느낌이다. 눈 크시고 예쁘다"고 설명했고 지석진은 "이거 보고 기억났다"며 감탄을 이어갔다.

한편 김종국은 지난 5일 극비리에 결혼식을 올렸다.
