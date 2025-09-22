스포츠조선

[속보] 하이브 방시혁, 1900억 부당이득 혐의 두번째 경찰 조사

기사입력 2025-09-22 10:49


[스포츠조선 백지은 기자] 방시혁 하이브 의장이 사기적 부정거래 의혹과 관련, 두번째 경찰 조사를 받는다.

방시혁은 22일 오전 10시 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했다. 그의 경찰 출석은 15일 공개 출석에 이어 두 번째다.

방시혁은 하이브 상장 전인 2019년 기존 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 전 관계자들이 설립한 사모펀드의 특수목적법인에 지분을 팔도록 해 1900억원대 부당이득을 얻은 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.

경찰은 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브 상장심사와 관련한 자료를 확보했으며 7월 24일에는 서울 용산구에 있는 하이브 본사를 압수수색했다.

이와 관련 방시혁은 모든 혐의를 부인하고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

