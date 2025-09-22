손예진♥현빈, 4세 아들 미모에 ‘헉!’..벌써 자식농사 대성공

|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 손예진♥현빈 부부의 아들이 잘생겼다는 연예인들의 '실물 증언'이 이어지며 4세 아들을 향한 대중의 관심이 더욱 뜨거워지고 있다.
이에 정재형은 "엄마 얼굴도 그렇고 아빠 얼굴도 그러니까. 특히 엄마 얼굴에 애기 얼굴이 있다. 손예진 아가 때 얼굴보고 깜짝 놀랐다"며 손예진 아들 외모에 대한 기대감을 드러냈고, 손예진은 "우리 아기가 저를 닮은 부분이 있다. 이거 자랑하려면 날을 새야하는데 어떡하지 큰일 났네"라며 휴대폰 갤러리에서 직접 아들의 동영상을 찾아 보여줬다.
정재형은 영상을 본 뒤 "헉!" 소리를 내며 놀라움을 감추지 못했다.
또 손예진은 세 가족의 일상도 전했다. 그는 "그냥 저는 요즘 정말 행복하다. 이 일상의 행복을 살면서 처음 느낀 것 같다. 아이 때문에"라고 이야기했다.
이어 "그냥 아이와 남편이랑 같이 놀이터를 가는 것 자체가 행복하다. 세 명이서 같이 앉아서 밥을 먹어도 그게 그렇게 좋더라"라며 가족과 함께하는 일상의 소중함을 전했다.
한편 손예진은 현빈과 2022년 3월 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고있다.
