스포츠조선

'어쩔수가없다' 박찬욱 "'헤어질 결심'이 가장 큰 경쟁작..관객 반응 겁난다"

기사입력 2025-09-22 16:50


'어쩔수가없다' 박찬욱 "'헤어질 결심'이 가장 큰 경쟁작..관객 반응 …
영화 '어쩔수가 없다' 언론시사회 및 기자간담회가 22일 오후 서울 용산구 아이파크몰 CGV에서 열렸다. 박찬욱 감독이 질문에 답하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2025.9.22/

[스포츠조선 조지영 기자] 박찬욱 감독이 "나도 전작과 비교에 걱정하는 감독이다"고 말했다.

22일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 자신만의 전쟁을 시작한 구직자 유만수 역의 이병헌, 위기일수록 더 강해지는 만수의 아내 이미리 역의 손예진, 잘나가는 제지 회사 반장 최선출 역의 박희순, 재취업이 절실한 업계 베테랑 구범모 역의 이성민, 매번 오디션에서 낙방하는 무명 여배우이자 범모의 아내 이아라 역의 염혜란, 그리고 박찬욱 감독이 참석했다.

박찬욱 감독은 "데뷔 감독이 아니고서야 늘 부담감이 된다. 전 작품과 비교를 스스로도 하고 있고 신작 개봉을 앞두고 관객이 어떻게 반응할지 겁도 난다. 나는 유독 바로 전 영화와 어떻게 하면 다른, 상반된 영화를 만들까 늘 노력를 하는 감독이다"며 "'헤어질 결심'이 시적인 느낌이 가깝다면 '어쩔수가없다'는 산문에 가까운 영화라고 생각한다. '헤어질 결심'이 여백이 많았다면 이 작품은 꽉 찬 영화라고 설명하고 싶다. 그리고 '헤어질 결심'이 여성의 이야기를 강조한 이야기라면 '어쩔수가없다'는 남성적 이야기다. '헤어질 결심'을 좋아했던 관객이 전혀 다른 결인 '어쩔수가없다'도 잘 즐겨줬으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘스파이더맨’ 톰 홀랜드, ‘브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고로 뇌진탕…촬영 차질 불가피[SC헐리우드]

2.

전지현, 루이비통·피아제 광고 퇴출 파문...‘북극성’ 中폄하 논란 직격탄

3.

김영광, ♥청담동 피부과 원장 아내 공개.."미모의 우리집 가장"(동상이몽)

4.

[SC현장] "떳떳한 인간 없어"…'친밀한 리플리' 이시아·이일화, 재벌가에서 재회한 모녀(종합)

5.

박신양, ‘재벌 처댁’ 1000억 잭팟..창사 이래 최고 매출

연예 많이본뉴스
1.

‘스파이더맨’ 톰 홀랜드, ‘브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고로 뇌진탕…촬영 차질 불가피[SC헐리우드]

2.

전지현, 루이비통·피아제 광고 퇴출 파문...‘북극성’ 中폄하 논란 직격탄

3.

김영광, ♥청담동 피부과 원장 아내 공개.."미모의 우리집 가장"(동상이몽)

4.

[SC현장] "떳떳한 인간 없어"…'친밀한 리플리' 이시아·이일화, 재벌가에서 재회한 모녀(종합)

5.

박신양, ‘재벌 처댁’ 1000억 잭팟..창사 이래 최고 매출

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"준 영구제명→국가대표 불가" '불법촬영' 황의조, 국내 축구계에서 사실상 퇴출…미온적 대응, 사실 아냐

2.

[오피셜] 대한축구협회 '성폭력 혐의 유죄' 황의조 처벌 입장발표, '준 영구제명 상태, 국내활동 불가'

3.

"김하성 FA 최대어" 美 평가 대반전, TB 방출 진짜 고맙다…1393억 다년계약 가능할지도

4.

'MLS의 황소개구리' 손흥민 미국 축구 뒤흔드는 중! 첫 해트트릭→'1골 1도움 1기점' 美친 활약...LA FC는 솔트레이크전 4-1 대승

5.

'슈퍼스타' 손흥민이랑 함께하니 이런 일이...'NEW 파트너' 부앙가 미쳤다, MLS 역사상 최초 기록 탄생+메시와 득점왕 경쟁

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.