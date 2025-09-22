스포츠조선

이수근 아내 박지연, 신장 재이식 한 달째..."10분 외출, 사람 많은 곳에 오래 있으면 안 돼"

기사입력 2025-09-22 22:01


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이수근 아내 박지연이 신장 재이식 수술 후 근황을 전했다.

박지연은 22일 "이식 한 달째, 10분의 행복"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 박지연은 수술 후 오랜만에 남편 이수근과 외출에 나선 모습이다. 마스크를 착용해 얼굴은 온전히 드러나지 않았지만 지인들과 함께 포즈를 취하며 눈웃음을 짓는 등 건강을 많이 회복한 모습을 보였다.

박지연은 "아직은 사람이 많은 곳에 오래 있으면 안 돼서 10분도 안 되어 후다닥 신상 백과 계속 눈에 밟히던 레드 백을 데리고 나왔지만 정말 행복했던 외출이었어요"라며 "컨디션이 어찌 될지 몰라서 민정이, 신영이에게 미리 말도 못 했는데 매장 앞에서 보자마자 울어버린 그녀들..셋이 함께 울고 있는 모습을 본 남편은 살짝 머쓱했겠죠?"라고 전했다.

이어 "무엇보다 많은 분들의 응원 덕분에 저는 잘 회복하고 있습니다. 마음 깊이 감사합니다"라고 덧붙였다.


한편 박지연은 2008년 12세 연상의 개그맨 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정아버지로부터 신장을 이식받았다. 그러나 이후에도 신장이 완전히 기능하지 못해 투석 치료를 이어왔고, 2021년에는 재이식을 위해 뇌사자 대기자 명단에 이름을 올렸다.

이후 지난 7월 박지연이 친오빠로부터 신장을 기증받아 8월에 재이식 수술을 받는다는 소식이 전해졌다. 그는 "7년 전부터 오빠가 계속 이식을 권해왔지만 가족에게 또다시 큰 짐을 주는 것이 마음에 걸려 거절을 해왔다"며 "그러던 중 담석으로 오빠의 개복수술이 불가피해졌고 저 역시 심장과 혈관의 문제로 의료진의 판단과 가족의 동의 아래 친오빠의 신장을 받기로 했다"고 밝혔다.

그러면서 "아버지에 이어 오빠까지 저를 위해 마음을 내어준 사실이 너무 무겁게 다가오지만, 제가 받은 것은 장기가 아니라 가족의 깊은 사랑임을 알기에 그저 감사하고 또 감사할 뿐"이라고 전했다.

