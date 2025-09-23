스포츠조선

박수홍♥김다예, 11개월 재이 스타성에 깜짝 "역시 내 딸"

최종수정 2025-09-23 06:55

박수홍♥김다예, 11개월 재이 스타성에 깜짝 "역시 내 딸"

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍과 그의 아내 김다예가 딸 재이의 타고난 끼와 스타성에 감탄했다.

22일 박수홍, 김다예 부부는 SNS에 "역시 박수홍 딸이다"라는 글과 함께 한 편의 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 생후 11개월 된 딸 재이가 아빠 박수홍의 품에 안겨 리듬을 타는 모습이 담겼다. 재이는 한강공원에서 열린 어린이 축제에 참여해 신나는 음악에 맞춰 몸을 흔들며 깜찍한 춤사위를 선보였다.


박수홍♥김다예, 11개월 재이 스타성에 깜짝 "역시 내 딸"
김다예는 딸의 모습을 흐뭇하게 지켜보며 "리듬 타는 11개월 아기"라고 감탄했고, 박수홍 또한 신나게 춤을 추는 딸의 모습에 환한 미소를 지었다.

해당 영상을 본 팬들 역시 "재이 춤 너무 귀엽다", "벌써부터 끼가 넘친다", "역시 연예인 DNA"라며 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 박수홍은 지난 2021년 23세 연하의 김다예 씨와 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 김다예 씨는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했고, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

하필 한화전이네."25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.