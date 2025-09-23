스포츠조선

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

최종수정 2025-09-23 06:00

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마…

[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 홍진경이 데뷔 초 학대를 당했다고 고백했다.

21일 공개된 넷플릭스 오리지널 '도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서'에서는 '토크의 신' 특집으로 꾸며졌다.

이날 멤버들은 토크의 신으로 거듭나기 위해 서로의 면접을 봐줬다. 면접자가 된 홍진경에 김숙은 "'솔로지옥' 나가실 거냐"고 MC가 아닌 참가자로 출연할 건지를 물었고 홍진경은 "그쪽 제작진들만 OK하면 저도 OK"라고 쿨하게 받아쳤다.

미리 자기소개서를 작성한 홍진경은 '고난과 역경을 극복한 경험'에 대해 "어린 시절 가까이 지내던 사람의 횡포를 견뎌야 했다. 언어, 신체적인 폭력까지 감당해야 했다"고 밝혔다. "힘든 학창시절을 보낸 거 같다"는 장우영의 말에 홍진경은 "이런 얘기는 방송에서 처음 하는데 사실 제가 데뷔하고 나서 저를 가깝게 봐줬던 분이 신체적인, 언어적인 폭력을 많이 하셨다"고 털어놨다.

홍진경은 "그런 부분이 정말 저한테 트라우마로 남았다. 어린 시절에 그렇게 힘들게 하는 사람을 극복하고 나니까 이제는 누구를 만나도 쉽다"고 담담하게 털어놨다.

이에 장우영은 "그래서 제가 이어서 질문을 드리고 싶은데 오늘 저녁 추천 하나 해주시라"라며 분위기를 풀었다. 장우영의 질문에 홍진경은 "저는 저녁을 잘 안 먹는다. 워낙 습관이 됐다"며 "그냥 알아서 드시면 안 되냐"고 답해 웃음을 안겼다.

마지막으로 조세호는 "나의 묘비에 뭐라고 쓰고 싶냐"고 물었고 홍진경은 "제가 하고 싶은 말을 쓰지 않고 분명히 누군가 저를 보러 온 거 아니냐. 그 사람에게 하고 싶은 말을 쓸 거다. '너를 위해 살아. 행복해'"라고 말해 감동을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

하필 한화전이네."25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.