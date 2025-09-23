스포츠조선

기은세, 전 남편 재력 덕분에 내 집 마련했다니.."남의 것 가진 적 없어" ('4인용식탁')

기사입력 2025-09-23 07:01


기은세, 전 남편 재력 덕분에 내 집 마련했다니.."남의 것 가진 적 없…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 기은세가 자신을 둘러싼 오해에 대해 입을 열었다.

22일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 기은세가 출연해 절친 신다은, 김윤지를 집으로 초대했다.

이날 방송에서는 기은세의 집이 공개됐다. 넓고 화려한 주방과 독특한 구조의 거실 등 세련된 인테리어가 감탄을 불러일으켰다. 명품 편집숍을 연상케 하는 드레스룸과 지문인식 손잡이가 달린 침실도 눈길을 끌었다.

기은세는 침실에 지문인식 손잡이를 설치한 이유에 대해 "혼자 있으니까 방범용이다. 훔쳐 가는 것보다 나는 내가 중요하니까 날 지키기 위한 것"이라고 설명했다.

또한 창가에 둔 달항아리에 대해서는 "이 집에 이사 오면서 앞으로 부자가 되어봐야겠다고 생각해서 기념으로 샀다. 부를 많이 누린 건 아니지만 잘 모으고 있다"며 "내년 이사 예정이다. 집을 샀다. 이 집에 2년 살면서 목표했던 건 이룬 거 같아서 행운의 달항아리"라고 밝혔다.

기은세는 이날 무명 시절 겪은 하차 에피소드를 털어놨다. 그는 한 달 반 동안 필리핀에서 촬영한 영화에서 통편집된 데 이어, 상대 배우 부상으로 출연 중이던 드라마에서 하차하고, 또 다른 작품은 감독 교체로 캐스팅이 바뀌며 결국 하차하는 아픔을 겪었다. 특히 첫 주연작 '더 뮤지컬'은 임금 미지급 사태로 엔딩조차 찍지 못한 채 종영했다고.


기은세, 전 남편 재력 덕분에 내 집 마련했다니.."남의 것 가진 적 없…
기은세는 "이제 배우로서 계속 갈 수 있을 지 없을지 갈림길에 있던 드라마인데 이것도 안 되는 구나 싶었다"며 "그 꿈이 무너지니까 꿈만 무너진 게 아니라 회사도 무너지고 다 무너졌다"며 씁쓸한 미소를 지었다.

그러면서 "20대 때 되게 많이 일했던 거 같은데 결론적으로 보여준 건 거의 없는 느낌이었다. 기다림의 연속이었다"며 "늘 어렸을 때부터 스타가 되고 싶었던 사람인데 이걸 포기 못 하면 불행하니까 내가 행복하려고 포기했다"며 배우의 꿈을 포기할 수밖에 없었던 심정을 털어놨다.


그러나 이후 인플루언서 1세대로 전성기를 맞은 기은세는 "의도치 않게 SNS가 생기고 다른 인생이 펼쳐졌다. 내가 잘하는 걸 자꾸 보여주고 하다 보니까 그게 일이 되고 돈도 벌게 됐다. 이런 세상이 있을 거라고는 그때는 생각 못 했다"고 말했다.

다만 '부잣집 막내딸' 같은 이미지 때문에 억울한 오해도 많았다고 토로했다. 기은세는 "내가 봤을 때 지켜보는 대중들은 나와는 너무 다른 이야기를 한다"며 "잘 살다가 돈 많은 사람 만나서 결혼도 했다가 이런 식으로 인생이 가는 거다. 내가 혼자 사는 모습 보고도 그분(전남편)의 재력 덕분이라고 생각하고, 지금도 내가 그 힘을 받고 있다고 생각한다"며 억울함을 드러냈다. 이어 "난 남의 것을 가진 적은 없다. 누군가 나한테 꽁으로 줘서 살아본 적은 없다. 부모님도 마찬가지"라고 강조했다.

한편 기은세는 2012년 12세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼 소식을 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

하필 한화전이네."25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.