스포츠조선

'돌싱' 율희, 최민환과 끝낸 후 2년 만에 ♥연애 계획..."이혼은 삶의 시작"

기사입력 2025-09-23 06:21


'돌싱' 율희, 최민환과 끝낸 후 2년 만에 ♥연애 계획..."이혼은 삶…

[스포츠조선 조윤선 기자] 라붐 출신 율희가 연애에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

22일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁' 말미에는 배우 방은희가 절친으로 율희와 양소영 변호사를 초대한 모습이 공개됐다.

MC 박경림은 방은희의 집에 모인 율희, 양소영을 보며 "어떤 조합이냐"며 궁금해했다. 그러자 방은희는 "이혼한 전남편이 엔터 회사 대표였는데 율희가 그 회사의 아이돌이었다"고 소개했다.

율희는 양소영과의 관계에 대해 "나의 현재 이혼 변호사님"이라고 설명했고, 박경림은 "정말 얽히고설킨 관계다"라고 재치 있게 반응했다.

두 번의 이혼을 겪은 방은희는 "제일 잘 한 건 이혼"이라고 당당하게 외쳤다. 이에 율희도 "삶의 시작이 이혼"이라며 공감했다.


'돌싱' 율희, 최민환과 끝낸 후 2년 만에 ♥연애 계획..."이혼은 삶…
그런가 하면 방은희는 '이혼 선배'로서 율희에게 "남자 만나라. 연애 좀 해"라고 조언했다. 이에 율희는 "(연애) 해야죠"라고 답했다.

이어 방은희는 "우리 둘이 X신이다. 바보다"라고 토로했고, 박경림은 "오늘 대화가 시원시원하다"며 웃음을 터뜨렸다.

한편 율희는 2018년 FT아일랜드 최민환과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 뒀으나 2023년 이혼했다. 당시 율희가 경제적인 문제로 양육권을 포기하자 일각에서는 이혼의 책임이 율희에게 있다는 부정적 여론이 높아지기도 했다.

이후 율희는 전남편 최민환의 유흥업소 출입과 성추행 등을 폭로, 관련 녹취까지 공개해 파문이 일었다. 지난해 11월에는 서울가정법원에 최민환을 상대로 양육권자 변경, 위자료 및 재산분할을 청구하는 조정 신청서를 접수했다. 그러나 양측은 합의를 이루지 못해 조정 불성립 결정이 내려졌다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

하필 한화전이네."25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.