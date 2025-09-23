보아, '서울대 오빠' 뉴스 오보 정정 "진짜 갔네 이 인간"[SCin스…

스포츠조선

보아, '서울대 오빠' 뉴스 오보 정정 "진짜 갔네 이 인간"[SCin스타]

기사입력 2025-09-23 06:14


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 보아가 큰 오빠 관련 뉴스 보도를 정정했다.

보아는 22일 자신의 계정에 부산에서 열린 세계 최초의 자전거 투어 '2025 세븐 브릿지 투어'에 참가한 큰오빠 권순훤의 뉴스 인터뷰 장면을 캡처해 올렸다.

권순훤은 인터뷰에서 "광안대교 등 너무 좋은 코스를 달린다고 해서 자전거를 타고 참가했다. 너무 즐거웠다. 날씨도 도와줘서 서울에서 멀리 내려온 보람이 있다"고 밝혔다.

그런데 뉴스 자막에는 권순'훤'이 아닌, 권순'헌'으로 이름이 잘못 표기됐다. 이에 보아는 "제 큰오빠 이름이 권순'훤'입니다"라고 정정했다.

그러면서 "진짜 갔네 이 인간"이라며 오빠에 대한 애정을 드러내기도 했다.

권순훤은 서울대학교 피아노 학과 출신으로 현재 피아니스트로 활동 중이다. 둘째 오빠 권순욱은 K팝 뮤직비디오 감독으로 활약해왔으나 2021년 복막암 투병 중 사망했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

