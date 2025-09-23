스포츠조선

김학래♥임미숙, 子김동영 이별에 눈물 "김예은 공개연애 부담, 거짓말 같겠지만"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-23 06:38


김학래♥임미숙, 子김동영 이별에 눈물 "김예은 공개연애 부담, 거짓말 같…

[스포츠조선 백지은 기자] 김학래 임미숙 부부가 아들 김동영의 결별 선언에 눈물을 보였다.

22일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 김동영이 증권사에 재직 중인 소개팅녀 김예은과의 관계 종료를 선언하는 모습이 그려졌다.

김동영은 8월 제작진에게 "(7월 파티) 이후로 만나 관계에 대한 얘기를 했는데 서로의 생각 차이가 있었다. 마지막으로 만나서 관계를 정리했다"고 미리 결별 소식을 알렸다. 하지만 아직 김학래와 임미숙에게는 이 사실을 알리지 못했다고. 김동영은 "시청자분들은 거짓말이라 생각하실 수 있는데 부모님이 예은이를 진짜 좋아하셨다"고 복잡한 표정을 지었다.

실제로 김국진은 "김학래 선배가 저렇게 환하게 웃는 표정은 거의 없다"고 했다. 이에 김동영은 "아빠의 저런 표정은 처음이었다. 예은이가 너무 좋은 사람이었기 때문에 아쉬운 부분도 있다"고 털어놨다.


며칠 후 김동영은 꽃을 들고 부모님댁에 찾아갔다. 임미숙은 "좋은 소식이 있는거냐. 다들 난리다. 동네 사람 중 예은이 모르는 사람이 없다. 지나가다가도 예은이랑 잘 되냐고 묻는다"며 호들갑을 떨었지만, 김학래는 "어째 분위기가 축하해야 할 것 같지 않다"고 이별을 직감했다.

김동영은 "끝났다. 서로 잘 마무리 됐다. 서로 성격이 안 맞고 템포가 어긋났다. 예은이는 공개적인 만남을 부담스러워했다. 일반 회사원으로서 방송 노출이 힘들었을 거다. 내 성격이 못난 게 문제다. 서로 좋은 길을 응원하며 정리했다"라고 말했다. 이에 김학래와 임미숙은 "너무 급하게 결정한 거 아니냐. 너도 좀더 적극적이었어야 했다"고 만류했지만 김동영은 "나도 노력했다. 자주 만나고 친구들에게도 소개했다. 예은이도 나도 앞으로 좋은 사람 만날 수 있을 것"이라고 선을 그었다. 결국 임미숙은 "정말 아깝다. 예은이를 내 딸로 삼고 싶을 정도였다. 속상하다"며 눈물을 흘렸다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

