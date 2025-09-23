스포츠조선

줄리안, 1인카페 과대포장 저격 공식 사과 "좋지 않은 선택, 피해 보상안 제안"[SC이슈]

기사입력 2025-09-23 06:52


줄리안, 1인카페 과대포장 저격 공식 사과 "좋지 않은 선택, 피해 보상…

[스포츠조선 백지은 기자] 벨기에 출신 방송인 줄리안 퀸타르트가 1인카페 과대포장 공개 저격에 대해 사과했다.

줄리안은 22일 자신의 계정에 "아까 글 올리며 가게를 태그했는데 좋지 않은 선택이었다"며 사과문을 게재했다.

그는 "사전에 해당 매장에 먼저 연락하거나 로고를 다 가렸어야 했다. 이 점에 대해 사장님께 직접 사과 드렸다. 제가 선택한 방식 때문에 특정 브랜드를 공격하는 것처럼 돼 버렸다. 이중컵 트렌드에 문제 제기하고자 했던 것과 다른 방향으로 흘러갔다. 이중컵 위에 홀더까지 씌운 삼중컵 영상을 보고 큰 충격을 받았다. 그러다 보니 앞뒤 가리지 못하고 스토리를 올렸다"고 설명했다.

이어 "다시 한번 제 방법이 잘못됐다는 점 이해하고 반성하고 있다. 민감한 문제인 만큼 앞으로 더 지혜롭게 다뤄야겠다고 느꼈다. 물론 입힌 피해가 있으니 카페 사장님께 제가 피해 입혀드린 대신 보답 해드릴 수 있는 방법 몇 개를 제안했다. 세상을 위해 노력하겠다는 마음이었는데 잘못 표현해 피해 입혀 드린 점 다시 한번 죄송하다"고 사과했다.

줄리안은 최근 "아니 이중컵도 아닌 3중컵도 생겼다는 거냐. 이런 거 정말 왜 하는거냐. 과대포장의 과대포장. 이 업체만 그런 거 아닐텐데 운영하시는 분들이 한번만 더 생각해봐달라"라며 글과 사진을 게재했다. 그러나 공개된 사진은 타인이 찍은 것을 무단 도용한 것인데다, 가게 상호명 등이 그대로 노출돼 논란이 야기됐다.

또 카페 운영자 A씨는 "저희가 쓰는 제빙기 얼음은 플레이크형 작은 알갱이 타입의 얼음이다. 한국에서 팔지 않는 제조법과 재료들로 만들다 보니 얼음으로 빠르게 식히기 위해 해당 얼음을 사용하게 됐다. 빨리 녹을수록 맛이 밍밍해지고 변질 돼 단열컵을 겹쳐 사용하게 됐다. 환경을 생각해주시는 감사한 마음 십분 이해하고 건강한 생각이라 생각하지만 아직 영세한 1인 자영업자인지라 해당 글에 대한 여파와 영향력이 많이 두렵다. 다른 방법이나 옵션을 따로 두는 방법을 구상하겠으니 게시물은 삭제 부탁 드린다"고 호소했다.

또 "글 삭제를 부탁 드린다는 댓글을 적었지만 10분 전까지만 해도 왕성히 SNS 하시던 분이 돌연 잠적하시니 어떻게 해야할지 모르겠다. 솔직히 지금도 댓글로 욕하시는 분들이 늘고 있다. 손이 차가워지고 떨릴 정도로 무섭다. 어떻게 대처해야 할지 모르겠다"고 토로했다.

줄리안은 현재 문제의 원게시물은 삭제한 상태다. 그는 '비정상회담' 등을 통해 이름을 알렸으며 2025년 환경부 장관 표창을 받는 등 환경 운동가로 활동 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또또또 '흥부'가 기가막혀" '5골' 손흥민→'7골' 부앙가, '기적의 3G' 메시 완벽 추월…주고 받는 '해트트릭' 신기원, MLS 역대급 골퍼레이드

2.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

3.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

4.

김서현 윤영철 이로운보단 늦었지만…'157㎞' 파이어볼러의 비상? 데뷔 3년만 첫승, 울컥한 속내 [광주피플]

5.

하필 한화전이네."25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.