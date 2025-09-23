최귀화, '여성암' 스태프에 수술비 쾌척…“제가 할 수 있는 정도 했을 …

스포츠조선

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최귀화의 미담이 다시 한번 재조명되고 있다.

지난 22일 유튜브 채널 KBS Entertain에 공개된 '고소영의 펍스토랑'에는 디즈니+ 드라마 탁류에서 호흡을 맞추는 배우 박지환과 최귀화가 출연했다.

이날 방송에서 MC 고소영은 주연 배우 로운을 언급하며 "자기 관리가 철저하더라. 박지환을 롤모델로 따르더라"고 전했다.

박지환은 로운을 향해 "누가 스위치를 꺼주지 않으면 멈추지 않는다. 아침과 저녁이 다른 배우다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

대화 중 자연스럽게 흘러나온 건 최귀화의 훈훈한 미담이었다. 박지환은 "귀화 형은 잘 퍼주고 잘 챙겨준다. 친구 회사 의류 브랜드도 사서 후배들 나눠주고, 먹을 것도 늘 챙긴다"고 말했다.

이에 최귀화는 "이 모든 걸 박지환한테 배웠다"며 겸손하게 웃어 보였다.

특히 최귀화의 '선행 일화'는 이미 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 바 있다.

과거 여성암에 걸려 수술비가 막막했던 스태프에게 흔쾌히 비용을 보태 준 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 됐다.


당시 도움을 받은 스태프는 "선배님이 '빨리 완쾌해 현장에서 다시 만나는 게 갚는 거다'라고 말씀해주셨다"며 깊은 감사의 뜻을 전했다.

최귀화는 방송에서도 "제가 할 수 있는 정도를 도왔을 뿐이다. 그분이 이제 건강해져서 다시 열심히 일하고 있다고 하더라"며 소박하게 전했다.

누리꾼들은 "그 잔인하던 악역 맞냐", "이런 선행은 널리 알려져야 한다", "진짜 좋은 배우"라며 뜨거운 반응을 보였다.

