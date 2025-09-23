스포츠조선

진짜 발라드 황제의 귀환…신승훈, 35년 음악여정 담은 정규 12집 발표

[스포츠조선 백지은 기자] 진짜 발라드 황제가 돌아온다.

싱어송라이터 신승훈이 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 12집 '신시어리 멜로디스'를 발매한다. 신승훈이 정규 앨범을 선보이는 건 정규 11집 '아이엠…앤드 아이엠' 발매 이후 약 10년 만이다.

신승훈은 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 '트룰리'를 내세워 음악적 자신감을 드러냈다.

첫 번째 타이틀곡 '너라는 중력'은 사랑의 시작과 끝 그리고 그 후에 밀려드는 감정을 어쿠스틱 기타의 선율과 일렉 기타의 조화로 풀어낸 곡이다. 두 번째 타이틀곡 '트룰리'는 신승훈의 가슴 뜨거운 진정성을 오롯이 녹여낸 곡이다. 특히, 신승훈은 두 개의 타이틀곡을 통해 사랑과 이별 그 자체의 정의를 그려내며 리스너들로 하여금 한층 깊어진 삶의 태도를 엿보게 한다.

이 외에도 '신시어리 멜로디스'에는 자신을 희생하며 살아가는 이들을 위한 위로와 위안의 메시지가 담긴 '쉬 워즈', 신승훈이 데뷔 후 처음 시도하는 시티팝 장르로 한계 없는 음악적 스펙트럼을 녹여낸 '러브 플레이리스트', 인생에 있어 결정적인 선택의 중요성에 대해 이야기하는 '별의 순간', 신승훈표 발라드의 정수로 애절한 목소리가 여운을 더하는 '이별을 배운다'가 수록된다.

이어 레트로한 무드의 악기 멜로트론을 활용해 편곡적인 면에서 뛰어난 역량을 보여주는 '끝에서, 서로에게', 비 내리는 날의 향수를 불러일으키는 단비 같은 노래 '그날의 우리', 지금껏 동행해 온 팬들에 대한 고마움을 전하는 '위드 미', 신승훈의 맑고 청아한 목소리로 마치 영화 '어바웃 타임'을 재구성한 듯한 매력의 '아바웃타임', 모든 리스너들의 자존감을 북돋는 오케스트라 발라드곡으로 웅장하게 앨범의 대미를 장식하는 '저 벼랑 끝 홀로 핀 꽃처럼' 등 다양한 장르의 총 11곡으로 꽉 채워졌다.

'신시어리 멜로디스'는 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 내놓는 정규 앨범으로, '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미를 담고 있다. 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 '신승훈 음악'의 진수를 선사할 예정이다. 신승훈은 싱어송라이터로서의 역량을 집약해 한 편의 웰메이드 영화를 보는 듯한 감동을 선사한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

