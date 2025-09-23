스포츠조선

'국민 엄마' 김미경, 톱스타 자식만 100명…"김태희·장나라와 모녀처럼 지내"

기사입력 2025-09-23 08:27


[스포츠조선 김준석 기자] '라디오스타'에 출연한 배우 김미경이 '스타들의 공식 엄마'로 불리는 비화를 전한다. 류승범, 엄정화, 서현진을 비롯해 무려 100명이 넘는 배우들의 엄마 역할을 맡아온 그는 "김태희, 장나라와는 작품 이후에도 실제 모녀처럼 지낸다"라며 특별한 인연을 공개한다.

오는 24일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 김미경, 장소연, 이엘, 임수향이 함께하는 '다작 이루어질지니~' 특집으로 꾸며진다.

김미경은 드라마 '카이스트'로 본격적으로 TV에 진출한 뒤 '상속자들', '또 오해영', '고백부부' 등 수많은 인기 드라마에서 따뜻하고 현실적인 엄마 캐릭터로 대중의 사랑을 받아왔다.

대표적으로 류승범, 엄정화, 장나라, 김태희, 서현진, 박민영 등 톱스타들의 엄마로 출연하며 그 과정에서 쌓은 특별한 인연들을 방송에서 털어놓는다.

김미경은 드라마를 통해 '딸'로 만난 이후에도 가족처럼 지내는 배우로 김태희와 장나라를 꼽는다. 그는 '하이바이, 마마!'에서 캐릭터로 모녀 인연을 맺은 김태희와 '고백부부' 등에서 호흡을 맞춘 장나라는 촬영 이후에도 '실제 모녀'처럼 서로를 챙기며 연락을 이어왔다며 애정을 드러낸다

그는 또 다섯 번째 모녀 호흡을 맞추게 된 박민영이 "이쯤 되면 운명이다"라며 전화를 한 에피소드를 털어놔 모두를 웃음 짓게 한다.


김미경은 '케이엄마', '한류엄마' 별명과 관련된 에피소드를 공개한다. 그는 탄자니아로 향하던 길, 경유지였던 에티오피아 공항에서 외국인이 자신을 보고 "엄마!"라고 외쳐 깜짝 놀랐던 일화를 털어놓는다.

K-드라마가 전 세계적인 인기를 얻게 되면서 SNS에서 '엄마'라고 부를 정도로 '밈'으로 유명해졌는데, 실제 해외에서 김미경을 발견한 외국인들이 그를 '엄마'라고 부른 것.


놀라운 그림 실력도 공개된다. 그는 MC 4인의 캐리커처를 직접 그려와 선물했고 각기 다른 화풍으로 포인트를 제대로 그려낸 것을 캐치한 MC 김구라는 "그림마저 이렇게 다르다니 정말 재주꾼"이라며 감탄했다고 해 궁금증을 높인다.

김미경은 스타들과의 인연과 배우로서의 진솔한 고민을 풀어놓으며 '케이엄마'로 살아온 지난 시간을 돌아본다. 그의 다채로운 매력과 유쾌한 입담은 오는 24일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com

