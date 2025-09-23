'개통령 '강형욱, 입질견에 손 물려 '피 흥건'…모두 얼어붙었다

|
[스포츠조선 김준석 기자] 믿었던 강형욱마저 물렸다.
"저 돌+I 진짜"라며 김성주를 헛웃음 짓게 한 늑대 2호, '서산 24시간 입질견'이 등장한다. 신청서에 적힌 '미친 반려견'이라는 표현이 딱 어울리는 존재다. 푸들의 귀여운 외모와는 달리 매순간 날카로운 이빨을 드러내며 가족의 신경을 곤두세운다. 특히 엄마 보호자에게 입질이 집중되는 상황. 다른 사람에게는 천사 같지만, 엄마 보호자에게만 다른 얼굴을 보이는 이유는 무엇일까.
현장 솔루션이 시작되자 늑대 2호의 본색이 드러난다. 쉴 새 없이 입질하던 늑대 2호가 결국 강형욱의 손을 물었다. 피가 흥건히 번진 손가락은 그 심각성을 여실히 보여준다. 단 한 번도 없었던 강형욱의 부상에 모두가 얼어붙는다. 강형욱마저 물어버린 늑대 2호의 입질을 과연 누가 멈출 수 있을까.
한편, 김성주와 강형욱, 그리고 3기 스페셜 MC 송해나가 함께하는 채널A '개와 늑대의 시간' 8회는 9월 23일(화) 밤 9시 20분에 방송된다.
