'기태영♥' 유진 "엉덩이 힘주고 오르니"…女김종국 방불케한 운동법 '극…

오는 25일 방송 예정인 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 1세대 대표 걸그룹 S.E.S. 출신 멤버이자 드라마 '퍼스트 레이디'의 주연 배우 유진이 출연한다.
변함없는 비주얼로 방부제 미모를 자랑하는 유진은 이날 옥탑방 MC들에게 몸매 관리 꿀팁을 대방출할 예정. 유진은 자기 외모에 연신 감탄하는 옥탑방 MC들에게 드라마를 준비하며 살을 뺐다고 밝혔는데. 유진이 공개한 다이어트 비법은 바로 계단 오르기. 매일 10분간 32층을 걸어 올라간다는 유진은 "허벅지 뒤와 엉덩이에 힘을 주고 오르니 힙업효과가 있다"라며 10분 계단 운동을 적극 추천했다. 여자 김종국급으로 꾸준히 계단 운동 중인 유진의 일상에 김종국은 "계단 운동은 세계적인 모델들도 추천하는 운동이다, 나도 5번씩 한다"라며 극공감했다는 후문.
한편 이날 방송에서는 유진의 숨겨진 팔씨름 실력도 공개된다. 사실 유진은 과거 한 예능프로그램에서 열린 팔씨름 최강전에서 우승을 차지한 팔씨름 여제. 심지어 이승기까지 K.O.시킨 적 있다 밝혀 옥탑방 MC들을 놀라게 했다. 이날 유진은 옥탑방에서 주우재와 팔씨름 대결을 펼치며 '팔씨름 여제'다운 털털한 매력을 뽐낸다. '여자 김종국' 유진과 '옥탑방의 죽방멸치' 주우재의 팔씨름 대결은 주우재 절규할 정도로 눈을 뗄 수 없는 접전이었다는데. 대접전 끝에 승리를 거머쥔 사람은 누구일지, 유진 vs 주우재의 팔씨름 대결의 결과는 방송에서 확인할 수 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com