스포츠조선

'이수근♥'박지연, 신장 재이식 수술 한 달 만에 좋은 소식 전했다…"10분의 행복"[SCin스타]

기사입력 2025-09-23 11:32


'이수근♥'박지연, 신장 재이식 수술 한 달 만에 좋은 소식 전했다…"1…
사진 출처=박지연 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 신장 재이식 수술 이후 회복 중인 근황을 전했다.

박지연은 지난 22일 자신의 SNS에 "이식 한 달째, 10분의 행복"이라는 글을 남겼다.

이어 "아직은 사람이 많은 곳에 오래 있으면 안 돼서 10분도 안 되어 후다닥 신상 백과 계속 눈에 밟히던 레드 백을 데리고 나왔지만 정말 행복했던 외출이었다"며 "무엇보다 많은 분들의 응원 덕분에 잘 회복하고 있다. 마음 깊이 감사드린다"며 남편과 함께 쇼핑을 즐기는 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박지연은 건강한 미소를 지으며 밝은 모습을 보였다. 남편 이수근은 곁을 지키며 다정한 분위기를 더했다.


'이수근♥'박지연, 신장 재이식 수술 한 달 만에 좋은 소식 전했다…"1…
사진 출처=박지연 계정
앞서 박지연은 지난 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정아버지로부터 신장 이식을 받았다. 그러나 이후 거부 반응과 합병증으로 투석 치료를 이어왔고, 지난달에 친오빠로부터 신장을 재이식받는 수술을 받았다.

당시 그는 "아버지에 이어 오빠까지 저를 위해 마음을 내어준 사실이 무겁게 다가오지만, 제가 받은 것은 장기가 아니라 가족의 깊은 사랑임을 알기에 감사할 뿐"이라고 전한 바 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.