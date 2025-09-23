스포츠조선

고준희, 성수동 100억 아파트 '독립 선언'…"집 공개도 한다"(고준희GO)

기사입력 2025-09-23 12:34


고준희, 성수동 100억 아파트 '독립 선언'…"집 공개도 한다"(고준희…

고준희, 성수동 100억 아파트 '독립 선언'…"집 공개도 한다"(고준희…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고준희가 성수동 100억 원대 아파트로 이사를 예고했다.

고준희는 9월 22일 자신의 유튜브 채널 고준희 GO를 통해 '썸남&엄마 삼자데이트 나가는 고준희! 엄마가 도와주는 연예인 비밀 연애법 공개'라는 영상을 공개하며 일상을 전했다.

영상 속 고준희는 현재 부모님과 함께 살고 있는 성수동 아파트에서의 생활을 공개했다.

침대 위에서 마스크팩을 하며 이동형 TV로 영상을 시청하는 등 자연스러운 모습이 눈길을 끌었다.

고준희는 "부모님 건강 문제로 함께 살고 있었다"며 "이제 어느 정도 괜찮아져서 나도 좀 혼자 살아보고 싶다"라고 밝혔다.

이어 11월 독립 계획을 전하며 맞은편 초고가 아파트를 가리켜 "나 이제 여기로 이사 간다"라고 직접 말했다.

해당 아파트는 현재 매매가 100억 원대에 달하는 초고가 아파트로, 전세금만 수십억 원에 달하는 하이엔드 단지로 알려졌다. 고준희는 "이사 후 집 공개 콘텐츠도 촬영할 계획"이라며 기대감을 높였다.

한편 고준희는 드라마 그녀는 예뻤다, 야왕, 추적자 더 체이서, 언터처블, 영화 결혼전야, 나의 절친 악당들 등에 출연했으며, 세련된 스타일과 패션 감각으로 '단발머리 여신'으로 불리며 패션·뷰티 아이콘으로 자리 잡았다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진, 이승기도 꺾은 '팔씨름 여왕'…'여자 김종국' 인증

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

4.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

연예 많이본뉴스
1.

유진, 이승기도 꺾은 '팔씨름 여왕'…'여자 김종국' 인증

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

4.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 자존심은 지킬 수 있나 [SC포커스]

2.

'좌전안타→득점, 볼넷→득점' 벌써 멀티출루-멀티득점, 김하성 10G 연속 안타 옵트아웃 '명분' 또 쌓았다

3.

"우리시대 최고의 MF" 본마티 女발롱도르 첫3연패 위대한 역사..."난 이니에스타,사비로부터 축구를 배웠다"

4.

해리 케인, 마음만 먹으면 뮌헨과 결별 가능하다고? 그런데 이적료가 무려…

5.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.