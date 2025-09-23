스포츠조선

"입맛부터 럭셔리"…심형탁子 하루, 과일 이유식NO→투뿔한우 이유식은 'OK'(슈돌)

기사입력 2025-09-23 13:45


"입맛부터 럭셔리"…심형탁子 하루, 과일 이유식NO→투뿔한우 이유식은 '…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 생후 223일만에 투쁠 한우의 맛에 눈을 뜬다.

24일 방송하는 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 '매일매일 고마워' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호, 심형탁이 함께한다. 이 가운데, 심형탁의 아들 생후 223일 하루가 첫 한우 이유식에 도전해 관심을 모은다.

심형탁은 "오늘 하루 고기 처음 먹는 날이야~"라며 투쁠 한우 이유식을 준비한다. 앞서 당근, 바나나 등 채소와 과일 이유식에는 흥미를 보이지 않았던 하루가 생애 첫 한우 이유식에는 무슨 반응을 보일지 궁금증을 자아낸다.

하루는 처음 경험하는 한우의 맛에 신세계를 만난 듯 눈을 번쩍 뜨고, 배시시 미소를 지어 귀여움을 폭발시킨다. 한우에 홀릭 된 하루는 급기야 아빠 심형탁의 숟가락을 잡아당기는 '숟가락 뺏기 신공'까지 선보인다.

이어 하루가 작고 오동통한 손으로 숟가락을 꽉 쥐고 본격적으로 한우 이유식 먹방을 펼치자 박수홍은 "하루가 갈비 뜯듯이 숟가락을 뜯어"라며 먹방계의 샛별 등장에 시선을 떼지 못한다고. 또한 하루는 이유식을 한입 가득 입에 넣고 "으으응~" 폭풍 옹알이를 터트려 랜선 이모, 삼촌들을 심쿵하게 만들 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



