문천식, 아내 아닌 女과 키스 영상 공개 "퍼 날라 달라"

|
[스포츠조선 이유나 기자] "뜨거운 키스를 원하신다면..."
영상 속에서 문천식은 한 여성과 입맞춤을 하는 모습을 공유해 모두를 놀래켰다. 해당 여성은 키스 후 문천식 이마에 자신의 이마를 대고 행복한 미소를 지었다.
문천식은 "AI와 입을 맞춰봤습니다 ㅋㅋㅋ"라며 "입냄새는 사람의 이미지를 평생 좌우합니다"라며 자신이 판매하는 치약을 홍보했다.
문천식의 파격 영상에 팬들도 놀랐다.
|
이에 문천식은 "좋은 일에 쓰일 것"이라며 "많이 퍼날라달라"고 적극적으로 홍보했다. 문천식이 언급한 영실애육원은 그가 지난 10년간 꾸준히 기부와 봉사를 펼친 곳이다.
한편, 문천식은 1999년 MBC 10기 공채 개그맨으로 데뷔, 현재 쇼호스트로도 활약 중이다. 문천식은 홈쇼핑 누적 매출 5000억 원을 달성하며 '홈쇼핑계 황태자'로 불리기도 했다. 문천식은 2010년 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있는데, 2012년생인 첫째 아들 주완 군은 선천성 혈관 질환인 화염상 모반 및 선천성 녹내장을 앓고 있다. 주완 군은 태어나자마자 수차례 수술을 받아야 했고, 그 과정을 겪으며 문천식은 세상을 바라보는 시선이 달라졌고, 더 단단해졌다고 말한 바 있다.
lyn@sportschosun.com