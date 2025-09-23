스포츠조선

[SC이슈] 배우 홍성원, 공연 중 성차별 논란 발언 사과 “부적절한 표현 반성…언행 신중히 할 것”

기사입력 2025-09-23 14:18


[SC이슈] 배우 홍성원, 공연 중 성차별 논란 발언 사과 “부적절한 표…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 홍성원이 공연 중 성차별적 표현으로 논란에 휩싸이자 직접 고개를 숙였다.

홍성원은 22일 자신의 계정을 통해 "제가 한 부적절한 표현으로 불편함을 드린 것에 대해 진심으로 사과드린다"며 사과문을 올렸다. 이어 "

관객 여러분과 동료들께 실망을 안겨드린 책임을 무겁게 받아들이며 앞으로 언행에 더욱 신중을 기하겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 20일 뮤지컬 '번 더 위치' 프리쇼 공연에서 홍성원은 "암탉이 울면 집안이 망한다는 속담이 있는데, 암탉 역할을 해 달라"는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 현장 후기가 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 성차별적 표현이라는 비판이 이어졌고, 결국 홍성원이 직접 입장을 밝힌 것이다.

홍성원은 2019년 뮤지컬 '엑스칼리버' 앙상블로 데뷔해 '오즈', '클로버', '개와 고양이의 시간' 등에 출연했다. 지난 6월에는 tvN 드라마 '미지의 서울'에서 김태이 역을 맡으며 얼굴을 알리기도 했다.

다음은은음당 홍성원 글 전문.

안녕하세요, 홍성원입니다.

뮤지컬 <번 더 위치> 9월 20일 토요일 8시 공연의 프리쇼에서 제가 한 부적절한 표현으로 불편함을 드린 것에 대해 진심으로 사과드립니다.


관객 여러분과 동료들께 실망을 안겨드린 책임을 무겁게 받아들이며, 앞으로 언행에 더욱 신중을 기하겠습니다.

다시 한 번 사과드립니다.

홍성원 드림


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

2.

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

3.

이강인 'EPL 이적' 중대 변수 발생...英 특급 조명, '이강인 영입설 장본인' 떠난다

4.

MLS 최고 듀오 미쳤다! 손흥민+부앙가 나란히 이주의 팀 선정→메시도 포함…3경기 연속 해트트릭 LAFC 역사

5.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.