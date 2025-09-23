MLS 최고 듀오 미쳤다! 손흥민+부앙가 나란히 이주의 팀 선정→메시도 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 데니스 부앙가가 미국 메이저리그사커(MLS) 이주의 팀(팀 오브더 매치데이)에 선정됐다.
MLS에 역대 최고 이적료로 합류한 손흥민도 이 경기에서 골과 도움을 기록했다. 페널티 박스 밖에서 환상적인 중거리골을 성공시키며 이목을 끌었다. 이 듀오의 활약으로 LAFC는 MLS 역사상 최초로 3경기 연속 해트트릭을 기록한 팀이 됐다.
손흥민은 "부앙가 같은 선수가 우리 팀에 있다는 건 대단한 일이다. 3시즌 연속 20골은 대단하다"라며 "우연도, 운도 아니고 그가 골을 넣기 위해 정말 열심히 준비한다는 뜻이다. 우리는 이걸 존중해야 한다"라고 말했다.
미국 스포츠 일러스트레이티드는 "부앙가는 벨라의 클럽 통산 최다골 기록을 넘어섰지만, 더 주목받은 건 손흥민과 부앙가 두 사람의 호흡이었다"라며 "그들은 완벽하게 감아 찬 슈팅이든, 깔끔하게 짜맞춘 연계 플레이든 하이라이트에 남을 만한 득점을 만들어내고 있으며, 골이 들어간 뒤 에너지 넘치는 세리머니로 홈 팬들을 열광시켰다"라고 전했다.
한편, 리오넬 메시는DC 유나이티드전 3대2 승리에서 2골 1도움을 기록하며 이주의 팀에 들어갔다. 메시는 현재 MLS 공격포인트 1위로 올라섰고, 득점왕 경쟁에서도 공동 1위에 올라 있다.