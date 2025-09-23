스포츠조선

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 자존심은 지킬 수 있나 [SC포커스]

최종수정 2025-09-23 10:11

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 수원에서 삼성 오승환 은퇴투어가 열렸다. 은퇴투어 참석한 오승환. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.21/

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 키움이 15대5로 승리했다. 패한 롯데 선수들이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
13일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 1회초 2사 2루. 롯데 선발 벨라스케즈가 강판 당했다. 경기 지켜보는 롯데 김태형 감독. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.13/

[스포츠조선 김영록 기자] 이젠 7경기밖에 남지 않았다. 이젠 레전드와의 작별인사에 '들러리'가 되지 않을까 걱정해야하는 수준이다.

말 그대로 숨가쁘게 전력투구한 1년이다. 가을야구 하나만 보고 달렸다. 그런데 현실은 벼랑끝 배수진밖에 남지 않았다.

노력만큼 결과가 따라주지 못하고 있다. 롯데 자이언츠는 22일까지 5위 KT 위즈에 1경기반 뒤진 6위다.

시즌 중반까지만 해도 3위를 유지하며 올해야말로, 8년만에 포스트시즌에 오르는듯 했다. 하지만 12연패로 추락하며 +13이었던 승패 마진이 단숨에 +1까지 떨어졌고, 소강상태를 거쳐 다시 연패를 경험하며 5할 승률 아래로 떨어졌다.

가히 최악의 분위기로 9월 하순을 맞이하고 있다. 지난 8월(7승16패3무)에 이어 9월(3승7패) 성적 역시 10개 구단 중 꼴찌다. 주장 전준우의 복귀와 함께 스스로를 다잡는듯 했지만, 지난 20일 키움 히어로즈전에선 믿을 수 없는 졸전 끝에 5대15로 대패했다.

하필 여기서 원정 같은 울산 홈경기를 치러야한다. 롯데는 23일부터 울산 NC-대구 삼성-울산 LG-부산 삼성으로 이어지는 4연전을 치른다.


홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 롯데 정현수가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/
울산은 롯데의 제2홈구장이지만, 사실상 원정길이다. 관중도 최대 1만2000명으로 적고, KTX 등 주요 교통수단과 야구장 간의 거리도 멀다. 가뜩이나 성적마저 좋지 않아 부산처럼 뜨거운 응원을 기대하긴 어려울 전망. 과거 제2홈구장이었던 마산과는 전혀 다른 분위기다. 때문에 선수단에게도 부담스러운데, 연전조차 아니다.

그리고 오는 26일에는 부산 삼성 라이온즈전을 치른다. 이날은 삼성의 올시즌 마지막 부산 원정길이다. 레전드 통산 427세이브에 빛나는 '레전드' 오승환의 은퇴투어가 열리는 날이기도 하다.


롯데에게 이제 KT와의 맞대결은 남아있지 않다. 삼성과의 맞대결만이 분위기를 끌어올릴 수 있는 마지막 기회다.

반대로 자칫하면 오승환과의 마지막 인사를 나누는 자리에 앞서, 혹은 바로 이날 롯데의 가을야구 운명이 결정될수도 있다.


홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
16일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기, 4회말 롯데 정철원이 이닝을 마친 후 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.16/
앞서 은퇴투어를 진행한 다른 팀들은 비교적 화기애애하게 행사를 치렀다. 하지만 벼랑 끝에서 떠밀리는 롯데 선수단이 기분좋게 웃는 모습을 보여주기도 만만치 않다.

정철원 정현수 김강현을 비롯한 롯데 불펜에는 적지 않은 무리가 쌓였다. 2연투(159회) 3연투(26회) 모두 압도적인 리그 1위. 개인 연투 역시 2연투는 정현수-정철원, 3연투는 정현수-김강현이 각각 1,2위다.

그래도 '가을야구만 가면'이란 마음으로 버텼다. 김태형다운 '총력전 야구'로 8년만의 포스트시즌 목전까진 갔다. 하지만 마지막 위안이 될 수 있는 과실조차 따기 어려운 지경에 처했다. 롯데는 마지막 자존심을 지킬 수 있을까.


홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …
20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 경기 전 그라운드를 응시하는 롯데 김태형 감독의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.