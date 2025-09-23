홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 …

|
[스포츠조선 김영록 기자] 이젠 7경기밖에 남지 않았다. 이젠 레전드와의 작별인사에 '들러리'가 되지 않을까 걱정해야하는 수준이다.
시즌 중반까지만 해도 3위를 유지하며 올해야말로, 8년만에 포스트시즌에 오르는듯 했다. 하지만 12연패로 추락하며 +13이었던 승패 마진이 단숨에 +1까지 떨어졌고, 소강상태를 거쳐 다시 연패를 경험하며 5할 승률 아래로 떨어졌다.
가히 최악의 분위기로 9월 하순을 맞이하고 있다. 지난 8월(7승16패3무)에 이어 9월(3승7패) 성적 역시 10개 구단 중 꼴찌다. 주장 전준우의 복귀와 함께 스스로를 다잡는듯 했지만, 지난 20일 키움 히어로즈전에선 믿을 수 없는 졸전 끝에 5대15로 대패했다.
그리고 오는 26일에는 부산 삼성 라이온즈전을 치른다. 이날은 삼성의 올시즌 마지막 부산 원정길이다. 레전드 통산 427세이브에 빛나는 '레전드' 오승환의 은퇴투어가 열리는 날이기도 하다.
롯데에게 이제 KT와의 맞대결은 남아있지 않다. 삼성과의 맞대결만이 분위기를 끌어올릴 수 있는 마지막 기회다.
반대로 자칫하면 오승환과의 마지막 인사를 나누는 자리에 앞서, 혹은 바로 이날 롯데의 가을야구 운명이 결정될수도 있다.
정철원 정현수 김강현을 비롯한 롯데 불펜에는 적지 않은 무리가 쌓였다. 2연투(159회) 3연투(26회) 모두 압도적인 리그 1위. 개인 연투 역시 2연투는 정현수-정철원, 3연투는 정현수-김강현이 각각 1,2위다.
그래도 '가을야구만 가면'이란 마음으로 버텼다. 김태형다운 '총력전 야구'로 8년만의 포스트시즌 목전까진 갔다. 하지만 마지막 위안이 될 수 있는 과실조차 따기 어려운 지경에 처했다. 롯데는 마지막 자존심을 지킬 수 있을까.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com