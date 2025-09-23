조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

스포츠조선

2025-09-23


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 조재윤이 글로벌 인기리에 방영 중인 tvN '폭군의 셰프'에서 중국어 준비에 대해 직접 언급했다.

24일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 4회에서는 출연 작품만 100편이 넘는 명품 배우 조재윤의 과몰입 일상이 펼쳐진다. 현재 인기리에 방송 중인 드라마 '폭군의 셰프'에서 활약 중인 그는 작품 관련 뒷이야기를 최초로 밝힌다.

현재 조재윤은 '폭군의 셰프'에서 명나라 숙수 당백룡 역할을 맡아 중국어 대사가 대부분인 상황. 게다가 숙수 역할이라 요리에다 무술까지 선보여 준비할 게 많았다고 털어놨다.

조재윤은 "중국어, 요리, 무술까지 연습할 게 많아서 두 달 연습에, 한 달 반 촬영까지 총 3개월 반 정도를 이 드라마에만 올인했다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

특히 그의 중국어 과몰입 노트가 모두의 시선을 사로잡는다. 빼곡하게 중국어 대사를 직접 쓰고 외운 흔적에서 남다른 노력이 엿보인다. 이를 보던 채정안이 "그럼 출연료를 더 많이 받는 거냐"라고 묻자, 그는 "특별 출연이라 출연료는 깎였다"라고 비하인드를 털어놔 웃음을 자아낸다.


또한 한식조리기능사 자격증을 보유한 그는 드라마 속 요리 장면을 대역 없이 직접 소화했다고 밝혀 감탄을 더한다. 이날 방송에서는 조재윤의 실제 요리 실력까지 공개될 예정이라 기대감을 높인다.

최근 조재윤은 중국어 논란에 휘말린 바 있다. 중국 성우가 "조재윤의 대사는 내가 더빙했다"며 "다른 배우들은 괜찮았지만 이 사람(조재윤)의 목소리는 끔찍했다. 녹음 당시 한국 PD도 웃음을 참지 못했다"는 조롱성 글을 올려 논란이 불거졌다. 이후 해당 게시물은 삭제됐지만 현지 언론 보도를 통해 확산되면서 "배우의 중국어 연기가 영 아니었다"는 반응이 퍼졌다.

반면 한국 시청자들은 "한국인이 중국어 못하는 게 당연한데 왜 조롱하냐", "중국 드라마도 더빙 쓰지 않느냐"며 불쾌감을 드러냈다. 일부는 "차라리 한국어로 설정했으면 자연스러웠을 것"이라는 의견도 냈다.


한편, '폭군의 셰프'에 과몰입했던 조재윤의 3개월 반을 직접 들어볼 수 있는 TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'은 오는 9월 24일 수요일 밤 10시 방송된다.

lyn@sportschosun.com

