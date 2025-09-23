스포츠조선

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

기사입력 2025-09-23 16:18


코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"

[스포츠조선 정안지 기자] 코요태 빽가가 신체의 비밀을 공개했다.

23일 황제성의 SNS에는 "빽가 신체의 비밀! XX이 가슴에?!"라면서 황제성의 유튜브 채널 속 쇼츠 영상이 담겼다.

영상 속 황제성은 옥탑 원룸을 꾸미기 위해 빽가에 도움을 요청, 이에 빽가는 옥탑을 둘러보며 필요한 것 들을 정리했다.

그때 황제성은 허리 위로 손을 올린 빽가를 향해 "왜 허리가 아닌 젖꼭지를 잡고 있냐"고 물었다. 당황한 빽가는 "골반이 위에 있다"면서 "내 배꼽이 위에 있는 거 모르는구나"라면서 갑자기 자신의 신체의 비밀을 공개했다.


코요태 빽가, 배꼽이 가슴에?...신체의 비밀 공개 "다리가 진짜 길다"
빽가는 "되게 재미있는 신체의 비밀을 알려주겠다"며 자신의 상의를 들어 올렸고, 한참이 지나서야 배꼽이 드러났다. 이에 놀란 황제성은 "명치에 있는거냐. 배꼽이 안 나온다. 한참을 지나도 안 나온다"며 "수술 자국 아니고 진짜 배꼽이냐"고 해 웃음을 안겼다. 이에 빽가는 "내가 다리가 진짜 길다"며 자신의 긴 다리 길이를 자랑해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

2.

현빈♥손예진, 이병헌 옆에서 '커플룩 입은' 진짜 부부 [SC이슈]

3.

이민정, ♥이병헌 내조하다가 뜻밖의 행보…"다리만 탔다"[SCin스타]

4.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

5.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

2.

현빈♥손예진, 이병헌 옆에서 '커플룩 입은' 진짜 부부 [SC이슈]

3.

이민정, ♥이병헌 내조하다가 뜻밖의 행보…"다리만 탔다"[SCin스타]

4.

김혜수, 54세 맞나? 놀라운 '王'자 등근육 "배에 있어야 할 '王'자인데"

5.

애프터스쿨 출신 베카, K팝 외모관리 시스템 저격 "지속불가능한 몸무게 좇아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니보다 비싸' 1조원 몸값이 부른 각성? 생애 첫 40-40 달성 직전인데…연봉 1위 → 가을야구 못간들 잘못이랴 [SC포커스]

2.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

3.

'英 BBC도 인정' 문제아, 최악의 먹튀, 태도 불량...모든 악명 지우고 탄생한 'NEW 축구 영웅', 뎀벨레의 반전 신화

4.

역대급 충격 폭로! 맨유 주제 파악하고, 레전드들 입 좀 닫아→"선수들에게 도움 안 돼"…컵대회 우승도 만족할 줄 알아야

5.

'MLS 정복이 제일 쉬웠어요' 킹갓 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정. 이적 6주 동안 3회 등극

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.