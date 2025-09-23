김희재, 2년 만 ‘컬투쇼’ 복귀…8kg 감량 후 라이브 무대

스포츠조선

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김희재가 2년 만에 '컬투쇼' 무대에 올라 라이브로 감성을 전했다.

김희재는 23일 오후 2시 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 (여자)아이들 우기와 함께 출연해 최근 발매한 첫 미니앨범 'HEE'story(희스토리)' 비하인드를 공개했다. 그는 "발라드 앨범으로 돌아오며 8kg을 감량했다. 발라드 가수는 턱선이 중요하다 생각했다"고 전해 웃음을 자아냈다. 이에 우기는 "너무 잘생기셨다"고 응수하며 훈훈한 분위기를 만들었다.

이날 김희재는 타이틀곡 '다신 볼 수 없는 내 사랑' 라이브를 직접 선보이며 청취자들의 호응을 얻었다. "저의 스토리를 담은 앨범이라 '희스토리'라 지었다"며 진솔한 작업기를 전했다. 또한 장윤정의 오랜 팬이었음을 고백하며 "이제는 같은 회사에서 공연도 함께하고 성덕으로서 뿌듯하다"고 전해 이목을 끌었다. 이어 "나중에 고백했더니 윤정 누나가 왜 진작 말 안 했냐고 하더라"며 웃음 섞인 비화를 전하기도 했다.

한편 김희재는 이날 '컬투쇼' 출연에 이어 SBS funE '더쇼' 무대에도 올라 신곡 무대를 공개한다. 첫 미니앨범 'HEE'story'를 통해 본격적인 활동에 돌입한 김희재는 다양한 무대로 팬들과 만날 예정이다.
