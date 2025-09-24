이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 룰라 이상민이 무속인의 화끈한 해결책에 당황했다.
이에 전통문화예술인들은 "우리는 오죽하겠냐", "매일 보고 사는 것들이다", "매일 보고, 매일 아프고, 매일 울고 힘들다"라며 고충을 드러냈다.
또한 이상민은 "네 명의 전통문화예술인들의 각자 다른 기운들이 보인다"고 말했다. 그러자 전통문화예술인은 "내림 굿 날을 잡자"며 화끈한 해결책을 제시해 이상민을 당황하게 했다.
|
특히 '삼재'와 관련된 이야기를 나누던 MC들은 "지금 삼재에 해당하는 띠가 무엇인지"라며 궁금해했다. 이어 올해 '삼재'가 '토끼띠, 돼지띠, 양띠'라고 전해지자 조충현은 "우리 아내가 토끼띠"라며 놀랐고, 이상민 역시 "83년 돼지띠가 올해 안 좋냐"며 신경 쓰는 모습으로 사랑꾼 면모를 내비쳤다.
또한 다시 보는 레전드 공포 드라마 '전설의 고향'에서는 불치병에 걸린 남편을 위해 시체의 다리를 잘라, 고아 먹였다는 충격적인 사연이자 '내 다리 내놔'라는 명대사를 남긴 '덕대골'이 공개될 예정이다.
원인을 알 수 없는 이상 현상과 밤잠 설치게 만드는 오싹한 이야기가 담긴 '괴담노트'는 오는 9월 25일 목요일 새벽 0시 KBS Joy 채널을 통해 확인할 수 있다.