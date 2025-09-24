스포츠조선

서울 집값 미쳤다는데…빽가 "이태원 우리집, 보증금 100만원에 월세 7만원"(홈즈)

기사입력 2025-09-24 09:10


서울 집값 미쳤다는데…빽가 "이태원 우리집, 보증금 100만원에 월세 7…
빽가. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 빽가와 레오가 한강뷰 집값에 대한 얘기를 나눈다.

25일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')는 한강 타고 출근길 임장 특집으로 꾸며진다.

이날 방송은 꽉 막힌 서울의 출·퇴근길의 새로운 돌파구! 한강 타고 출근길 임장 특집으로 진행된다. 이번 임장은 무늬만 외국인 특집으로 이태원 출신 가수 빽가와 인도 출신 럭키, 핀란드 출신 레오가 출격하며, 덕팀장 김숙이 이들과 함께 한다.

인도 출신 럭키는 "인도에서 좋은 집의 기준은 화장실이다. 방마다 화장실이 있고, 거실에 손님용 화장실이 있어야 한다. 기본적으로 방3, 화4 구조면 인도에서 인정이다"라고 소개한다. 핀란드 출신 레오는 "핀란드에는 집 안에 사우나가 있어야 한다. 핀란드에는 금요일마다 사우나를 하는 문화도 있다"고 밝힌다.

서울의 아파트의 매매가를 전해들은 레오는 "서울 집값은 미친 것 같다. 외국인들은 대출이 잘 안 나와서 집 값이 너무 부담스럽다. 전부 현금으로 지불해야 한다"고 말해 눈길을 끈다.


서울 집값 미쳤다는데…빽가 "이태원 우리집, 보증금 100만원에 월세 7…
사진 제공=MBC
이후 네 사람은 한강버스를 타고 다음 임장지가 있는 옥수동으로 향한다. 김숙이 한강버스는 런던의 리버버스를 벤치마킹 했다고 소개하자, 레오는 호주 브리즈번에 갔을 때, 수상버스를 탄 적이 있다고 말하며, 전 세계 독특한 대중교통에 대해 이야기 나눈다.

옥수선착장에서 하차한 김숙은 "옥수동은 서울의 대표 달동네로 드라마 '서울의 달'의 배경지였다. 1985년 옥수역 개통으로 대대적인 재개발이 이루어졌다. 현재도 재개발과 재건축이 추진 중이다"라고 소개한다. 빽가는 엄마한테 듣기로 80년대 한남동 집값이 500에 20만원, 이태원 저희 집은 100에 7만 원이라고 들었다고 해 놀라움을 자아낸다.

네 사람은 금호동 세컨드 하우스 매물을 소개한다. 이탈리아에 거주하는 집주인의 세컨드 하우스이며, 내부 역시 중세 유럽 궁전에 온 것 같은 인테리어로 다양한 볼거리를 제공한다. 무엇보다 거실에서 한강 뷰와 'L'타워 뷰를 감상할 수 있다고 해 기대를 모은다.


한강 타고 출근길 임장 특집은 25일 목요일 오후 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.