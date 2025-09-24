걸스데이 출신 황지선, ♥유키스 여훈민과 결혼 3년 만에 좋은 소식 전했…

|
소속사 관계자는 "황지선씨의 풍부한 감성과 깊이 있는 표현력과 사람의 시선을 끄는 정적인 매력과 서정적인 분위기를 동시에 지니고 있다" 며 "감정 표현의 결이 매우 섬세하고 몰입력이 뛰어나, 드라마, OTT 플랫폼 등 다양한 장르에서 활약할 수 있는 배우로 성장할 가능성이 높다"고 전했다.
이어 "이번 계약을 계기로 황지선씨만의 페이스로 다양한 작품과 캐릭터를 유연하게 만나며, 자연스럽게 대중과 만나는 배우로 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.
이어 "신뢰와 책임감을 가지고 더 많이 배우고, 성장하면서 다양한 캐릭터를 통해 감정을 나눌 수 있는 배우가 되고 싶다. 어떤 작품, 어떤 현장에서도 진심을 다하는 모습으로 보답하겠다"는 각오도 덧붙였다.
현재 황지선은 다양한 차기작 시나리오를 검토 중에 있으며, 하반기 OTT 드라마, 숏폼드라마를 통해 시청자들을 다시 만날 것으로 알려졌다. 강단 있고 현실적인 캐릭터 도전도 염두에 두고 있어, 보다 넓은 장르 확장이 기대된다.
다부이엔엠(주)는 콘텐츠 제작, 배우 박소연, 최다연이 소속된 엔터테인먼트사다.
