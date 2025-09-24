스포츠조선

이광수·김우빈·도경수, 김기방 빠진 '콩콩팡팡'으로 왔다.."엄마가 보면 울어"

기사입력 2025-09-24 12:46


이광수·김우빈·도경수, 김기방 빠진 '콩콩팡팡'으로 왔다.."엄마가 보면…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이광수, 김우빈, 도경수가 '콩콩팡팡'으로 돌아온다.

24일 채널 십오야에는 '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방' 영상이 게재됐다.

영상에는 보트를 탄 이광수, 김우빈, 도경수가 영혼 없는 표정으로 모든 것을 체념한 듯한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이어진 영상에서 이광수는 도경수, 김우빈과 마주 앉아 불만을 쏟아냈다. 그는 "도대체 이거 프로그램 제목이 뭐냐. 그러니까 취지가 견문 넓히는 거 아니냐"며 "지금 돈이 없어서 (견문을) 못 넓히겠다"며 "냄새가 나서 잘 수가 없다. 개미 때문에 간지러워 죽겠다"며 "무슨 견문을 넓히라는 거냐. 개미 보면서 뭘 느껴야 되냐"고 토로했다. 이에 김우빈은 폭소를 터뜨렸고, 도경수는 고개를 끄덕이며 경청했다.

또한 이광수는 "엄밀히 얘기하면 우리 사기당한 거다. 우리 엄마 이거 보면 우신다"며 "다른 걸 떠나서 우리 프로그램이랑 안 맞는다. 이거 뭐냐. 나 (프로그램) 제목도 모른다. 제목이 뭐냐"고 폭주해 웃음을 자아냈다.


이광수·김우빈·도경수, 김기방 빠진 '콩콩팡팡'으로 왔다.."엄마가 보면…
이광수, 김우빈, 도경수는 '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다'(이하 '콩콩팥팥')의 또 다른 스핀오프로 돌아온다. 이번 스핀오프 프로그램의 제목은 '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'(이하 '콩콩팡팡')으로 '콩콩팥팥'에서 함께했던 김기방을 제외한 세 사람이 멕시코로 여행을 떠나는 콘셉트다. 이들은 지난 7월 출국한 바 있다.

2023년 방송된 '콩콩팥팥'은 이광수, 김우빈, 도경수, 김기방의 코믹 다큐 찐친들의 밭캉스를 다룬 예능 프로그램으로, 나영석 PD와 출연자들의 유쾌한 케미스트리로 시청자들의 사랑을 받았다. 지난 1월에는 이광수와 도경수의 구내식당 운영기를 담은 '콩콩팥팥'의 스핀오프 예능 '콩 심은 데 콩 나고 밥 먹으면 밥심 난다'(이하 '콩콩밥밥')이 공개돼 사랑을 받았다.

한편 '콩콩팡팡'은 오는 10월 17일 금요일 밤 8시 40분 첫 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이유영, 딸과 함께한 결혼식…훈남 남편 얼굴도 당당히 공개[SC이슈]

2.

수지, 소신 한마디..“연예계 이상한 사람? 그럴 수 있다고 넘겨”

3.

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

4.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

5.

'45세' 한다감, 비만 위험..."온몸에 곰팡이 득실" 충격 ('스타건강랭킹')

연예 많이본뉴스
1.

이유영, 딸과 함께한 결혼식…훈남 남편 얼굴도 당당히 공개[SC이슈]

2.

수지, 소신 한마디..“연예계 이상한 사람? 그럴 수 있다고 넘겨”

3.

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

4.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

5.

'45세' 한다감, 비만 위험..."온몸에 곰팡이 득실" 충격 ('스타건강랭킹')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민→부앙가, '흥부 조합' 메시 넘었다! MLS 파워랭킹 공개…LA FC, 4계단 상승 6위→인터마이애미, 바로 밑 7위 '대격변'

2.

야구 참 어렵죠? 우승 눈앞에 두고 4연속 1점차 패, '15승3패'로 압도했던 4위에 4연패 당할 줄이야[민창기의 일본야구]

3.

"EPL 득점왕은 처음이지?" 이것이 리얼 손흥민 효과…흥부듀오 부앙가, SON 데뷔 후 평균득점 '2배'로 껑충

4.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

5.

ABS 챌린지 전격 도입, 처음엔 반대하더니 올스타전서 "도움됐다"는 롤리와 '투타 겸업' 오타니...누가 더 유리할까?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.