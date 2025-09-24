이광수·김우빈·도경수, 김기방 빠진 '콩콩팡팡'으로 왔다.."엄마가 보면…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이광수, 김우빈, 도경수가 '콩콩팡팡'으로 돌아온다.
이어진 영상에서 이광수는 도경수, 김우빈과 마주 앉아 불만을 쏟아냈다. 그는 "도대체 이거 프로그램 제목이 뭐냐. 그러니까 취지가 견문 넓히는 거 아니냐"며 "지금 돈이 없어서 (견문을) 못 넓히겠다"며 "냄새가 나서 잘 수가 없다. 개미 때문에 간지러워 죽겠다"며 "무슨 견문을 넓히라는 거냐. 개미 보면서 뭘 느껴야 되냐"고 토로했다. 이에 김우빈은 폭소를 터뜨렸고, 도경수는 고개를 끄덕이며 경청했다.
또한 이광수는 "엄밀히 얘기하면 우리 사기당한 거다. 우리 엄마 이거 보면 우신다"며 "다른 걸 떠나서 우리 프로그램이랑 안 맞는다. 이거 뭐냐. 나 (프로그램) 제목도 모른다. 제목이 뭐냐"고 폭주해 웃음을 자아냈다.
2023년 방송된 '콩콩팥팥'은 이광수, 김우빈, 도경수, 김기방의 코믹 다큐 찐친들의 밭캉스를 다룬 예능 프로그램으로, 나영석 PD와 출연자들의 유쾌한 케미스트리로 시청자들의 사랑을 받았다. 지난 1월에는 이광수와 도경수의 구내식당 운영기를 담은 '콩콩팥팥'의 스핀오프 예능 '콩 심은 데 콩 나고 밥 먹으면 밥심 난다'(이하 '콩콩밥밥')이 공개돼 사랑을 받았다.
한편 '콩콩팡팡'은 오는 10월 17일 금요일 밤 8시 40분 첫 방송된다.