[SC현장] "위고비보다 극한 다이어트"…'보스' 조우진→이규형, 추석 극장가 히든카드 될까(종합)

기사입력 2025-09-24 17:14


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 이규형, 박지환, 라희찬 감독, 황우슬혜, 조우진, 정경호가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/

[스포츠조선 안소윤 기자] 코미디 영화 '보스'가 올해 추석 연휴 극장가에서 흥행 히든카드로 나선다.

영화 '보스' 언론·배급 시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 현장에는 조우진, 정경호, 박지환, 황우슬혜와 라희찬 감독이 참석했다.


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 라희찬 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/
10월 3일 개봉하는 '보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화로, 라희찬 감독이 메가폰을 잡았다.

연출을 맡은 라 감독은 "영화 안에서 캐릭터들이 아무도 보스를 안 하려고 하는 아이러니한 상황이지 않나. 이걸 코미디로서 관객들에게 설득시키려면 캐릭터들의 개성이 중요하다고 생각했다. 시나리오를 쓸 때 각자 캐릭터들이 가지고 있는 꿈과 딜레마를 깊이 있게 다루고자 했다"고 의도를 전했다.


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 조우진이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/
배우들도 추석 극장가를 웃음으로 풍성하게 채울 예정이다. 조우진은 조직 식구파의 2인자이지만 보스가 아닌 중식당 보스가 되기를 꿈꾸는 투잡 요리사 순태를 연기했다. 그는 "제가 제작보고회 당시 듣고 싶은 수식어에 대해 '40대 사자보이즈'라고 했는데, 너무 큰걸 말했다(웃음). 이거보다 더 한 걸 어떻게 이야기를 해야 하나 싶은데, 관객 분들이 영화를 보시고 나서 말씀해 주시면 감사하겠다. 영화 외적으로 말씀드리자면, 제가 '위고비 이후 새로운 다이어트 제품이 나왔다'고 농담한 적 있었다. 바로 홍보다. 홍보 활동 시작한 지 한 달 지났는데, 오늘 아침에 운동하고 나서 몸무게를 재보니 8㎏가 빠져 있었다. 촬영할 때도 그렇게까지 빠져 본 적 없다"며 "제가 원하는 수식어는 '홍보핑'이다"라고 너스레를 떨었다.


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 정경호가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/

영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 박지환이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/
정경호는 식구파의 후계자 자리를 내려놓고 탱고에 인생을 건 스트릿 탱고 파이터 강표로 변신했다. 그는 "대본 리딩날 다같이 맥주 한 잔 마시러 갔는데, 장소 분위기가 탱고바 같았다. 근데 감독님이 '(영화에서) 탱고는 어때요?'라고 하셔서, 촬영 들어가기 전 석 달 정도 집중해서 춤 연습을 했다. 제가 워낙 춤을 못 춰서 감독님, 조우진과 같이 배웠다"고 회상했다.

박지환은 식구파에서 유일하게 보스 자리를 원하는 판호 역을 맡았다. 박지환은 현장에서 본 정경호에 대해 "촬영장에서 정경호를 보고 느꼈는데, 같은 배우가 앉아 있는 게 아니라 초청된 댄서 한 명이 앉아 있는 것 같았다(웃음). 다른 배우들은 대사 연습을 하는데 계속 혼자 구석에서 흔들더라. 이상하고 재미난 현장이었다"고 웃으며 말했다.

그러자 정경호는 "대사보다 춤이 많았다. 우연찮게 저도 많은 선배들을 현장에서 뵈었는데, 제가 지극히 정상인이라는 걸 느끼게 됐다(웃음). 조우진, 박지환, 이규형, 황우슬혜까지 이 분들은 쉽지 않은 분들인 것 같다(웃음). 혹시나 차기작 같이 하는 배우 분들 계시면 유의하셨으면 좋겠다"면서 "사실 농담이고, 정말 (연기가) 살아있는 분들과 함께 호흡을 맞출 수 있어서 좋았다. 행복했던 2년 전 여름이었다"고 화답했다.


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 황우슬혜가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/

영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 이규형이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/

이규형은 식구파의 심장부를 노리며 잠입한 언더커버 경찰 태규로, 황우슬혜는 조직의 2인자이자 중식당 미미루의 주방장인 순태의 아내 지영으로 분했다. 이규형은 "사실 코미디 장르 영화에서 억지로 웃기려고 하면 더 반감을 사는 경우가 많지 않나. 최대한 진지한 캐릭터로 접근하려고 했다. 전에도 말씀드렸지만, '무간도', '신세계' 언더커버 계보를 잇는 그런"이라면서 "죄송하다. 제가 물의를 일으킨 것 같다"고 민망한 듯 웃었다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "격정의 소용돌이 속 한가운데에 내던져진 걸 표현하려고 했다. 어쩔 수 없이 허당기가 있는 인물이라 상황이 만들어 줄 거라 생각하고 최대한 진지하게 임하려고 했다"고 설명했다.

또 '슬기로운 감빵생활' 속 해롱이 캐릭터가 언급되자, 이규형은 "본의 아니게 여기서 또 약쟁이가 된 것 같다"며 "감독님께 저는 언제까지 약에 취해 있어야 하는지 물어봤다. 그랬더니 더 취해 있으라고, 지금 딱 보기 좋다고 하더라. 코미디 장르라 영화 중간중간에 이런 포인트들이 나온다. 그런 장면들이 작품에서 활력소가 된다는 생각에 적절히 넣어 봤다"고 말했다. 이에 라 감독은 "소재를 고민하다가 이규형이 떠올랐다. 이규형의 진중함이나 해롱이를 좋아하는 팬으로서 그런 터치감을 입힌 것"이라고 부연했다.


영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 라희찬 감독, 황우슬혜, 이규형, 박지환, 정경호가, 조우진이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.24/
마지막으로 '보스'는 오늘(24일) 개봉한 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'와 추석 연휴 극장에서 흥행 대결을 펼친다. 조우진은 "이병헌과 '승부'를 같이 했고, 비슷한 시기에 영화를 개봉하게 됐다. 그래서 떠올린 건 '보스'와의 '승부'는 '어쩔수가없다'다(웃음). 사실 대결은 꿈도 꾸지 않았다. 대결을 하기에는 현재 한국 영화 시장이 너무 좋지 않지 않나. '어쩔수가없다'도 추석 때 많은 관객 여러분들께 행복감을 줄 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

