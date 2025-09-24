‘폭군의 셰프’ 조재윤 “중국어·무술·요리까지…직업 4개 맡고 출연료는 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 조재윤이 '폭군의 셰프' 촬영 뒷이야기를 풀어놓으며 스튜디오를 뒤집어놨다. 23년 차 베테랑이자 '믿고 보는 씬스틸러'로 통하는 그가 이번엔 중국어부터 무술, 요리까지 한 몸에 떠안은 '직업 4개짜리 캐릭터'로 돌아왔다.
24일 방송된 TV조선 '내 멋대로-과몰입클럽'에는 드라마 '폭군의 셰프'로 시청률 18.1%를 기록하며 화제를 모으고 있는 조재윤이 출연했다. 명나라 요리사로 변신한 그는 촬영 준비 과정부터 고충까지 솔직하게 털어놓으며 폭소를 자아냈다.
조재윤은 무려 2개월 동안 중국어와 요리를 연습하고, 1개월 반 동안 촬영에 올인했다며 "3개월 반 동안은 오직 '폭군의 셰프'만 했다"고 강조했다. 특히 그는 성조와 호흡까지 빼곡하게 적힌 중국어 연습 노트를 공개해 출연진들의 감탄을 받았다.
그러면서도 "단점이 있다. 중국어를 해야 하는데 홍콩 영화를 너무 많이 봤다. 감독님이 '너 유덕화 영화 보고 왔냐'고 하시더라"며 너스레를 떨어 또 한 번 현장을 웃음바다로 만들었다.
