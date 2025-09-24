스포츠조선

‘폭군의 셰프’ 조재윤 “중국어·무술·요리까지…직업 4개 맡고 출연료는 깎였다” 폭로[SC리뷰]

기사입력 2025-09-25 06:10


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 조재윤이 '폭군의 셰프' 촬영 뒷이야기를 풀어놓으며 스튜디오를 뒤집어놨다. 23년 차 베테랑이자 '믿고 보는 씬스틸러'로 통하는 그가 이번엔 중국어부터 무술, 요리까지 한 몸에 떠안은 '직업 4개짜리 캐릭터'로 돌아왔다.

24일 방송된 TV조선 '내 멋대로-과몰입클럽'에는 드라마 '폭군의 셰프'로 시청률 18.1%를 기록하며 화제를 모으고 있는 조재윤이 출연했다. 명나라 요리사로 변신한 그는 촬영 준비 과정부터 고충까지 솔직하게 털어놓으며 폭소를 자아냈다.

탁재훈이 "중국 셰프 역할, 너무 힘든 거 아니냐"고 묻자 조재윤은 "중국어, 요리, 무술까지 다 해야 한다. 심지어 공개 불가 능력까지 있다. 직업이 4개였다. 다 연습했다"고 답하며 모두를 놀라게 했다. 이에 채정안이 "그럼 출연료는 더 받냐"고 짓궂게 물었지만, 그는 "특별 출연이라 오히려 깎였다"고 폭탄 고백을 던져 웃음을 터뜨렸다.

조재윤은 무려 2개월 동안 중국어와 요리를 연습하고, 1개월 반 동안 촬영에 올인했다며 "3개월 반 동안은 오직 '폭군의 셰프'만 했다"고 강조했다. 특히 그는 성조와 호흡까지 빼곡하게 적힌 중국어 연습 노트를 공개해 출연진들의 감탄을 받았다.

그러면서도 "단점이 있다. 중국어를 해야 하는데 홍콩 영화를 너무 많이 봤다. 감독님이 '너 유덕화 영화 보고 왔냐'고 하시더라"며 너스레를 떨어 또 한 번 현장을 웃음바다로 만들었다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



