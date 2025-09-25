伊 전설·LA 선배, 손흥민 해피 바이러스에 벌써 반했다…"세리머니 봐봐…

스포츠조선

최종수정 2025-09-25 02:31

AFP연합뉴스

출처=LA FC SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 '해피 바이러스'가 현지에서 주목받고 있다.

이탈리아 축구 전설인 조르지니오 키엘리니(은퇴)는 24일(한국시각) 'This is MLS'과의 인터뷰에서 '흥부듀오', '손흥민 효과', '불타는 부앙가', '체룬돌로의 마지막 도전' 등에 관해 이야기했다.

유벤투스에서만 18년을 뛴 전설 키엘리니는 손흥민처럼 2022년 유벤투스를 떠나 LA에 입단해 2023년까지 두 시즌간 뛴 선배. 2022년 LA의 첫 MLS 컵 우승을 안겼다. 같은 해 서포터즈 실드도 우승했따. 2023년엔 북중미축구연맹 챔피언스리그 결승에 올라 준우승을 기록했다.

키엘리니는 "이 특별한 (흥부)듀오는 MLS 플레이오프에서 팀에 큰 희망을 안길 수 있다. 이 리그의 몬스터 듀오"라고 극찬을 아끼지 않았다. 현재 MLS 서부지구 4위로 플레이오프 진출을 확정한 LA가 최근 리그 3경기 연속 해트트릭을 작성한 '흥부듀오'가 LA의 역대 두 번째 리그 우승을 이끌어 줄거란 기대감이다.


키엘리니는 특히 8월에 토트넘을 떠나 LA에 입단한 손흥민 효과에 놀란 눈치다. 그는 "시즌 초 LA는 롤러코스터와 같았다. 특히 원정 경기에선 일정한 결과를 얻지 못했다. 많은 승점과 함께 행복감을 잃었다"며 "그때 잃은 행복과 기쁨을 쏘니(손흥민 애칭)가 다시 가져왔다. 팬들뿐 아니라 라커룸 안의 선수들도 마찬가지다. 세리머니를 할 때마다 그 기쁨을 느낄 수 있다. 이 모든 것이 쏘니의 합류 덕에 가능했다고 생각한다"라고 말했다.

손흥민은 2015년부터 10년간 머문 토트넘에서도 특유의 해피 바이러스를 발산하는 '스마일맨'으로 평가받은 바 있다.

손흥민은 LA 데뷔 후 7경기에서 6골 3도움을 기록하며 센세이션을 일으키고 있다. 18일 레알 솔트레이크전에선 첫 해트트릭을 쏘며 4대1 승리를 이끌었다.

'흥부 듀오'의 드니 부앙가는 손흥민의 합류로 가장 큰 수혜를 입은 선수로 꼽힌다. 가봉 국가대표인 부앙가는 손흥민 데뷔 후 9골 1도움을 폭발했다. 최근 3경기 중 2번의 해트트릭을 기록했다. 현재 22골로 리오넬 메시(인터 마이애미)와 함께 리그 득점 공동 선두를 달리고 있다.


AFP연합뉴스

키엘리니는 "부앙가는 축구 자체를 사랑하고, 스스로를 밀어붙이는 걸 좋아한다"면서도 "여전히 젊고 몸상태도 좋아서 지금과 같은 퍼포먼스를 꾸준히 보여줄 수 있지만, 경기 중 다소 기복이 있다"라고 칭찬과 지적을 동시에 건넸다.

올 시즌을 끝으로 팀을 떠나는 스티브 체룬돌로 감독에 대해선 "체룬돌로 감독과 나는 매우 깊은 인연을 맺고 있다. 우리 모두 체룬돌로 감독이 마지막까지 최선을 다해 트로피를 들어올리길 바란다"라고 우승을 기원했다.

기세를 탄 손흥민은 28일 세인트루이스 원정길에 올라 4경기 연속골과 7호골을 노린다. 9월 A매치 일정을 함께 소화한 후배 공격수 정상빈(세인트루이스)과 MLS 진출 후 처음으로 '코리안더비'를 펼필 예정이다. 정상빈은 7월 미네소타에서 세인트루이스로 이적해 오른쪽 공격수로 6경기를 뛰었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

