‘유퀴즈’ 이병헌, 박찬욱 첫 만남 회상 “코트에 말총머리…딱 봐도 비호…

‘유퀴즈’ 이병헌, 박찬욱 첫 만남 회상 “코트에 말총머리…딱 봐도 비호감”[SC리뷰]

기사입력 2025-09-25 06:02


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이병헌이 박찬욱 감독과의 첫 만남을 떠올리며 "비호감이었다"고 고백했다.

24일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 312회에는 거장 박찬욱 감독과 배우 이병헌이 함께 출연했다. 영화 '공동경비구역 JSA'로 인연을 맺은 두 사람이 25년 만에 같은 자리에 앉아 솔직한 이야기를 풀어놓으며 시선을 사로잡았다.

이날 이병헌은 박찬욱 감독과의 첫 대면 순간을 떠올리며 "당시 두 번째 영화가 망하고 세 번째 영화 기술 시사를 하고 있었다. 그런데 조감독이 달려와 '바깥에 어떤 감독님이 기다리고 계신다'고 하더라"며 당시 상황을 회상했다.

이어 그는 "코트를 입고 말총머리를 한 채 대본을 들고 계셨다. 그런데 첫인상은 솔직히 너무 비호감이었다. '어우 정말 비호감인데'라고 생각하면서 인사했다"고 폭탄 발언을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

이병헌은 처음에는 박찬욱 감독의 제안을 거절했지만 제대 후 매니저를 통해 다시 대본을 받아들었다고. 당시 감독의 이름조차 확인하지 않고 읽어봤는데 내용이 너무 매력적이었다는 것. 결국 "이건 꼭 해야겠다"는 결심을 하게 됐고 그 대본의 주인공이 다름 아닌 박찬욱 감독이었다고 털어놔 눈길을 끌었다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



