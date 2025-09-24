스포츠조선

"못된 것들은 지가 알아서 벌 받아"…선우용여, 이경실에 건넨 인생 조언

기사입력 2025-09-24 22:58


"못된 것들은 지가 알아서 벌 받아"…선우용여, 이경실에 건넨 인생 조언

[스포츠조선 김수현기자] 이경실이 선우용여와 함께 한 추억을 회상했다.

24일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '회 먹으러 아침부터 왕복 8시간 달려간 선우용여와 이경실 (군산 호강 풀코스)'라는 영상이 업로드 됐다.

두 사람의 인연에 이경실은 "선생님하고 나하고는 '세바퀴'로 만났다. 미선이는 선생님하고 '순풍 산부인과' 시트콤을 같이 찍어서 이미 친분 관계가 있지만 나는 선생님을 TV에서만 보다가 직접 만나게 된 건 '세바퀴'다. 언젠가 만나서 얘기를 나누면 정말 잘 맞을 거 같다는 생각을 했다"고 했다.

이에 제작진은 선우용여에게 '이경실에 대해 어떻게 생각했었냐'는 질문을 했고 잠시 딴짓을 하던 선우용여는 깜짝 놀라 웃음을 자아냈다.


"못된 것들은 지가 알아서 벌 받아"…선우용여, 이경실에 건넨 인생 조언
이어 선우용여는 "잘하지 않냐. 개그는 얘가 와따다"라며 칭찬했다. 3년 동안 짝꿍이었던 두 사람은 서로 "너무 예뻤다"며 칭찬을 연발했다.

이경실은 "선우용여 선생님은 베푸는 걸 너무 잘하신다. 내가 힘들 때 날 챙겨주신 게 선생님이시다. '경실아 다 지나가. 너만 건강하면 다 지나가. 너만 잘살면 뭐라 하던 사람들도 나중엔 아무말도 안해. 그리고 그 사람들 네가 어떻게 해줄 필요도 없어, 못된 것들은 지가 알아서 벌 받아'라고 하셨다"며 미담을 전했다.


"못된 것들은 지가 알아서 벌 받아"…선우용여, 이경실에 건넨 인생 조언
또 뷔페 메이트기도 한 이경실은 "어떨 때는 선생님하고 나하고 둘이 아침 뷔페를 간다. 점심 뷔페 전에 문을 닫아야 하지 않냐. 근데 그 시간까지 얘기가 안 끝난다. '우리 없는 셈 치고 정리하면 안될까?'라고 하신다. 수다가 그렇게 이어진다"라며 빵 터졌다.

'세바퀴'에서도 많은 추억이 있었다. 이경실은 "그때 선우용여 선생님이 '아마'라는 반려견을 키우셨다. 강아지들은 귀신을 본다고 하지 않냐. 어느날 선생님이 좀 늦게 오셨다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이동국 아들' 시안, LA 갤럭시 유스팀 합격..."아빠 빽 아닌 실력"

2.

진태현, 암도 극복한 사랑..♥박시은에 절절한 고백 "아내가 내 모든 것" [전문]

3.

효연, 태연 자리 넘본다..."소녀시대 20주년, 메인보컬 바꿀 때"

4.

[종합] 이진호 음주운전 신고, 여친이 했다…자숙中 발각→연예계 퇴출 수순?

5.

김구라, 4살 둘째 딸 공개? "수억 원 줘도 안해"

연예 많이본뉴스
1.

'이동국 아들' 시안, LA 갤럭시 유스팀 합격..."아빠 빽 아닌 실력"

2.

진태현, 암도 극복한 사랑..♥박시은에 절절한 고백 "아내가 내 모든 것" [전문]

3.

효연, 태연 자리 넘본다..."소녀시대 20주년, 메인보컬 바꿀 때"

4.

[종합] 이진호 음주운전 신고, 여친이 했다…자숙中 발각→연예계 퇴출 수순?

5.

김구라, 4살 둘째 딸 공개? "수억 원 줘도 안해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'LAFC 최고의 슈퍼스타, 손흥민에게 사인 요청' LA 최고 매체 SON 대서특필 "믿을 수 없을 정도로 훌륭한 사람"

2.

1위팀은 넘기 힘든 산이었나. 2G 무실점 구창모 5회까지 나섰지만 8안타 뭇매. 4실점 패전 위기[창원 현장]

3.

'KIA 역대 최다 新' KKKKKKKKKKKKK 올러 재계약 무력 시위, 5강 탈락 막았다…키움 90패[고척 리뷰]

4.

[포토] 이우성 '만루 찬스 놓치는 아쉬운 삼진'

5.

[오피셜]"왜 내게만 이런 일이" 수술 후 통곡한 야말 직전 '초신성' 가비…십자인대 11개월→또 무릎, 최대 5개월 결장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.