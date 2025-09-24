"못된 것들은 지가 알아서 벌 받아"…선우용여, 이경실에 건넨 인생 조언

|
[스포츠조선 김수현기자] 이경실이 선우용여와 함께 한 추억을 회상했다.
24일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '회 먹으러 아침부터 왕복 8시간 달려간 선우용여와 이경실 (군산 호강 풀코스)'라는 영상이 업로드 됐다.
이에 제작진은 선우용여에게 '이경실에 대해 어떻게 생각했었냐'는 질문을 했고 잠시 딴짓을 하던 선우용여는 깜짝 놀라 웃음을 자아냈다.
이경실은 "선우용여 선생님은 베푸는 걸 너무 잘하신다. 내가 힘들 때 날 챙겨주신 게 선생님이시다. '경실아 다 지나가. 너만 건강하면 다 지나가. 너만 잘살면 뭐라 하던 사람들도 나중엔 아무말도 안해. 그리고 그 사람들 네가 어떻게 해줄 필요도 없어, 못된 것들은 지가 알아서 벌 받아'라고 하셨다"며 미담을 전했다.
'세바퀴'에서도 많은 추억이 있었다. 이경실은 "그때 선우용여 선생님이 '아마'라는 반려견을 키우셨다. 강아지들은 귀신을 본다고 하지 않냐. 어느날 선생님이 좀 늦게 오셨다.
