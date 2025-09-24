스포츠조선

“남자는 경제력 있어야지” ‘나솔’ 28기 영수, 정숙 앞서 경제력 어필[SC리뷰]

기사입력 2025-09-25 06:18


“남자는 경제력 있어야지” ‘나솔’ 28기 영수, 정숙 앞서 경제력 어필…

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 영수가 데이트 현장에서 돌연 경제력 어필에 나서며 화제를 모았다.

24일 방송된 SBS플러스·ENA 예능 '나는 솔로'에서는 '돌싱 특집' 28기 출연자들이 첫 데이트를 통해 서로의 속내를 확인하는 모습이 그려졌다.

이날 영수와 정숙은 초반부터 파격적인 스킨십으로 화제를 모은 커플답게 단둘만의 시간을 가졌다. 영수가 "우리 바람 쐬러 나간 거 기억나?"라며 떠보자, 정숙은 "안 나요"라고 단칼에 잘라내 웃음을 자아냈다. 당황한 영수는 "사람 설레게 해놓고 기억이 안 나냐. 내가 손만 잡았다"며 수습에 나섰다.

이어 영수는 정숙을 향해 "성격이 진짜 좋다, 털털하다"며 칭찬을 늘어놨고, 정숙은 "저는 거짓된 걸 싫어한다. 저랑 성향이 안 맞는 걸 느끼냐?"라고 직설적으로 물었다. 이에 영수는 "다 맞춰줄 수 있다. 너무 좋다"며 호감을 감추지 않았다.

분위기가 달아오른 가운데, 영수는 갑자기 대화 주제를 경제력으로 돌렸다. 앞서 정숙이 이상형 조건으로 경제력을 언급했기 때문. 그는 "남자는 경제력이 있어야 한다. 난 돈 부족한 적이 없었다. 외국에서 프로젝트하고 오면 돈이 쌓여 있었다. 돈 걱정 한 번도 안 했다. 지금도 그렇다"며 자신감을 드러냈다. 영수의 돌직구 재력 고백은 정숙의 미소를 끌어내며 현장 분위기를 흔들어놨다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이동국 아들' 시안, LA 갤럭시 유스팀 합격..."아빠 빽 아닌 실력"

2.

[종합] 이진호 음주운전 신고, 여친이 했다…자숙中 발각→연예계 퇴출 수순?

3.

김구라, 4살 둘째 딸 공개? "수억 원 줘도 안해"

4.

진태현, 암도 극복한 사랑..♥박시은에 절절한 고백 "아내가 내 모든 것" [전문]

5.

효연, 태연 자리 넘본다..."소녀시대 20주년, 메인보컬 바꿀 때"

연예 많이본뉴스
1.

'이동국 아들' 시안, LA 갤럭시 유스팀 합격..."아빠 빽 아닌 실력"

2.

[종합] 이진호 음주운전 신고, 여친이 했다…자숙中 발각→연예계 퇴출 수순?

3.

김구라, 4살 둘째 딸 공개? "수억 원 줘도 안해"

4.

진태현, 암도 극복한 사랑..♥박시은에 절절한 고백 "아내가 내 모든 것" [전문]

5.

효연, 태연 자리 넘본다..."소녀시대 20주년, 메인보컬 바꿀 때"

스포츠 많이본뉴스
1.

15분의 폭우에 야구장이 물바다. LG-NC전 7시로 밀렸다[창원 현장]

2.

'LAFC 최고의 슈퍼스타, 손흥민에게 사인 요청' LA 최고 매체 SON 대서특필 "믿을 수 없을 정도로 훌륭한 사람"

3.

한국 선수로만 발롱도르를 뽑는다면 수상자는 '무관탈출' 손흥민일까, '쿼드러플' 이강인일까

4.

'월드 클래스' LAFC 구단주, 손흥민 폭풍 사랑 외쳤다, 파격 우승 선언..."SON 때문에 달라졌다"

5.

伊 전설·LA 선배, 손흥민 해피 바이러스에 벌써 반했다…"세리머니 봐봐! 동료들 행복 느껴져"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.