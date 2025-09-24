“남자는 경제력 있어야지” ‘나솔’ 28기 영수, 정숙 앞서 경제력 어필…

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 영수가 데이트 현장에서 돌연 경제력 어필에 나서며 화제를 모았다.
24일 방송된 SBS플러스·ENA 예능 '나는 솔로'에서는 '돌싱 특집' 28기 출연자들이 첫 데이트를 통해 서로의 속내를 확인하는 모습이 그려졌다.
이어 영수는 정숙을 향해 "성격이 진짜 좋다, 털털하다"며 칭찬을 늘어놨고, 정숙은 "저는 거짓된 걸 싫어한다. 저랑 성향이 안 맞는 걸 느끼냐?"라고 직설적으로 물었다. 이에 영수는 "다 맞춰줄 수 있다. 너무 좋다"며 호감을 감추지 않았다.
분위기가 달아오른 가운데, 영수는 갑자기 대화 주제를 경제력으로 돌렸다. 앞서 정숙이 이상형 조건으로 경제력을 언급했기 때문. 그는 "남자는 경제력이 있어야 한다. 난 돈 부족한 적이 없었다. 외국에서 프로젝트하고 오면 돈이 쌓여 있었다. 돈 걱정 한 번도 안 했다. 지금도 그렇다"며 자신감을 드러냈다. 영수의 돌직구 재력 고백은 정숙의 미소를 끌어내며 현장 분위기를 흔들어놨다.
