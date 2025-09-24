이경실 "子손보승, 2027년 둘째 계획한다더라"…며느리에게 '기술자'라…

스포츠조선

이경실 "子손보승, 2027년 둘째 계획한다더라"…며느리에게 '기술자'라고 말한 이유(순풍 선우용여)

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 이경실이 아들이자 배우 손보승의 둘째 계획을 털어놨다.

이경실은 24일 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 "세바퀴 레전드 선우용여와 이경실의 군산 당일치기"라는 제목의 영상에 등장해다.

영상에서 선우용여는 딸 최연재를 바라보다 "너는 아들이 결혼해서 잘 살고 있으니 얼마나 좋냐. 떡두꺼비 같은 아들을 낳아줘서 말이다"라고 말했고 이경실은 "손보승이 2027년에 둘째를 낳는다고 하더라. 며느리가 '27년도에 태어나는 아이로 맞추려고 한다'고 해서 내가 '기술자네?'라고 말했다"며 웃픈 일화를 공개했다.

이경실은 첫째 손자를 자랑스럽게 보여준 뒤, 확고한 둘째 계획을 전하는 아들 내외의 모습에 "기가 막히다"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 군산으로 여행을 떠나며 이경실은 "한 번은 선우용여가 집에 늦게 왔는데, 반려견 아마가 벽을 보고 짖더라. 평소 안 그러던 애라 '어머, 당신이야?'라며 남편을 떠올리며 우셨다"며 "선생님이 남편을 얼마나 사랑했는지 알겠다"며 따뜻하게 공감했다.


이들은 2000년대 인기 토크쇼 '세바퀴'에서 처음 호흡을 맞춘 뒤 20년 넘게 인연을 이어왔다. 이경실은 "선생님을 처음 뵀을 때 이미 '잘 맞을 것 같다'는 예감이 있었다. 실제로 너무 잘 맞았다"고 회상했고, 선우용여 역시 "이경실은 개그도 최고였고, 옆자리에 앉은 3년 동안 정말 재밌고 예뻤다"고 칭찬했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

