[SC인터뷰] "육아휴직=경력단절? NO! '밀회' 할 수도"…'멜로퀸'…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 모두의 첫사랑이자 청순의 아이콘, 그리고 멜로의 여왕 배우 손예진(43)이 현명한 아내, 다정한 엄마로 고귀하고 찬란한 인생 3막을 열게 됐다.
특히 올해 국가대표급 영화로 손꼽히는 '어쩔수가없다'는 지난달 열린 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문으로 진출해 월드 프리미어로 전 세계 최초 공개됐고 이후 제50회 토론토국제영화제, 그리고 지난 17일 개막한 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정되는 등 한국 영화의 위상을 알리고 있다.
'어쩔수가없다'를 향한 뜨거운 관심의 중심엔 손예진의 변신도 빠질 수 없다. 영화 '협상'(18, 이종석 감독) 이후 '어쩔수가없다'로 7년 만에 영화 신작으로 돌아온 손예진은 제지 전문가인 남편 만수의 갑작스러운 실직으로 가세가 기우는 상황 속에서도 흔들림 없이 대처하는 아내 미리로 변신했다. 가족의 중심을 지키는 미리 그 자체가 된 손예진은 밝고 사랑스러운 아내이자 강단 있는 엄마 모멘트로 지금껏 본 적 없는 새로운 얼굴을 선보여 호평을 자아냈다.
|
22일 열린 VIP 시사회에는 특히 손예진의 남편이자 동료 현빈이 아내의 신작을 응원하기 위해 방문, 많은 스포트라이트를 받았다. 이와 관련해 손예진은 "어제 남편도 영화를 봤지만 아무래도 우리 편이니까 믿지 않으려고 한다. 어제 바빠서 많은 이야기를 나누지 못했지만 내게 '생각보다 별로'라고 이야기를 할 수 없는 관계이지 않나? 남편뿐만 아니라 초대한 지인들이 다 좋은 이야기를 해주더라. 그래서 가족이나 가까운 사람들의 이야기는 믿지 않으려고 한다. 팔은 안쪽으로 굽는다. 그래서 더 대중의 반응이 더 궁금하다"며 "남편과는 진지하게 오늘(23일) 집에 돌아가서 영화에 대해 물어봐야 할 것 같다"고 웃었다.
|
그는 "물론 배우로서 마음 한켠에는 작품에 대한 불안함과 궁금증이 있었다. 그런데 한동안 완전 다른 세계에 살다 보니 그것(육아)에 올인이 돼 차기작을 생각할 여력도 없었다. 그러던 중 박찬욱 감독의 제안을 받았고 이런 영화를 다시 만나기도 쉽지 않아 복귀를 결정했다. 반대로 생각하면 만약 내게 만수의 여자 버전이 들어왔다면 과거처럼 연기적으로 잘하고 싶은 욕심이 들었겠지만 현실적으로 체력이나 물리적인 상황이 힘들어 그 또한 쉽지 않았을 것 같다. 오히려 미리를 연기해 여유를 가지면서 촬영을 할 수 있었으니 복귀작으로 좋은 장점이 된 것 같다. 결과적으로는 너무 잘한 선택이다. 영화를 보고 난 뒤 '이 작품을 안 했더라면 후회했겠다' 생각이 들 정도였다"고 고백했다.
실제로 손예진은 '어쩔수가없다' 출연 제안을 받은 뒤 현빈과 시나리오 분석에 나섰다고. 그는 "남편이 이 작품의 시나리오를 읽고 '블랙 코미디인 거지?'라며 묻더라. 처음에 내가 연기할 캐릭터가 미리 역할이라는 걸 못 들어서 시나리오를 읽으면서 내 캐릭터가 미리인지 아라(염혜란)인지 헷갈리기도 했다. 그리고 이후에 많은 부분이 추가되고 바뀌었다. 덕분에 미리 캐릭터가 존재감이 늘어났고 영화 속 댄스 신도 생겼다. 박찬욱 감독이 아주 조금씩 내용을 늘리면서 미리의 존재감을 보여줬다"며 "영화 오프닝에서 만수와 미리가 아들 딸과 함께 마당에서 바베큐를 먹으며 가장 행복한 순간을 맞는데 그 장면은 내 아이디어가 많이 들어갔다. 만수에게 구두 선물을 받는 장면이었는데, 원래는 테니스화를 선물 받는 것이었지만 댄싱 슈즈가 더 어울릴 것 같아 박찬욱 감독에게 제안했고 너무 좋은 아이디어라며 곧바로 장면을 바꿨다. 신나게 신발을 신어보는 미리부터 만수에게 콜라를 따라주는 장면까지 이병헌 선배와 나의 즉흥 연기로 완성된 것이다"고 설명했다.
더불어 손예진은 "재미있는 비하인드도 있다. VIP 시사회에서 절친 (이)민정이가 말해 줬는데, 남편과 친한 임시완 씨가 남편과 민정이에게 '부부가 다른 부부 연기를 보면 어떻냐?'고 물어봤다고 하더라. 그래서 남편이 웃으면서 '여자친구가 궁금해 하냐?'며 '연기는 연기'라고 대답했다고 하더라. 아무래도 딥하고 찐한 부부 모먼트를 보여준 게 아니라 진짜 현실적인 부부의 모습을 연기해서 다들 편안하게 받아들인 것 같다"고 너스레를 떨었다.
|
당연히 손예진도 '경력 단절'에 대한 고민을 피할 수 없었다. 손예진은 "나는 경력 단절이라는 말처럼 아예 일을 못 한다고까지는 생각을 안 했다. 다만 멜로 장르를 많이 했던 배우로서 앞으로 관객과 시청자가 결혼, 출산 후 내가 하는 멜로 연기에 얼마만큼 몰입해서 볼 수 있을지 조금의 노파심이 드는 것도 사실이다. 또 나이가 들면서 할 수 있는 역할이 있지 않나? 요즘에는 예전과 달라져서 장르, 캐릭터의 한계 없이 충분히 하고 있기도 하다. 그것뿐만이 아니라 오히려 경험이 쌓이고 할 수 있는 경험치가 늘어서 오히려 더 열린 상태로 연기하게 되고 거리낌 없이 작품을 임하게 되는 좋은 변화도 있다. 또 다른 방향의 시작이라는 생각이 든다. 김희애 선배처럼 치정 드라마 '밀회'를 할 수 있는 날도 오지 않겠나? 모든 배우에겐 멜로에 대한 로망이 있다. 나도 나이가 들었다고 해서 사랑 이야기를 안 하고 싶은 것은 아니다. 언제나 멜로 연기는 열려 있다"고 바람을 전했다.
|
'어쩔수가없다'는 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 24일 개봉.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com