이동국, 자식농사 대박났다…子 시안, '아빠빽' 없이 美 명문 LA 갤럭…

이동국, 자식농사 대박났다…子 시안, '아빠빽' 없이 美 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격[SC이슈]

기사입력 2025-09-25 06:09


[스포츠조선 백지은 기자] 축구선수 국가대표 출신 이동국의 아들 이시안 군이 우월한 DNA를 입증했다.

이동국 아내 이수진 씨는 24일 "시안이 LA 갤럭시 유스팀 입단 테스트에 합격했다"고 밝혔다. LA 갤럭시 유스팀은 미국 메이저리그 사커 명문 구단이다.

이수진 씨는 "만약 시안이가 전북현대 같은 팀에 입단하게 된다면 시안이의 땀으로 만들어낸 노력들이 온전히 인정받지 못하고 '아빠 빽이다', '특혜'라는 말들이 따라붙을 것이 사실 두려웠다. 그래서 저는 조금 다른 길을 생각했다. 미국에 가족이 있었기에 용기를 내 미국 유스팀 트라이아웃에 도전해보기로 했다. LA 갤럭시, LAFC, 샌디에이고 FC 등 미국 최고 유스팀 테스트를 받아보자는 제안이었다"고 설명했다.

이어 "시안이는 처음부터 지금까지 미국 오기 싫다며 강하게 거부한다. 그럼에도 '너의 실력을 테스트 해보자. 결과가 어떻든 그 자체로 큰 경험이 될 거다. 전북현대를 가면 아빠 빽이라는 소리를 듣게 되지만 아무도 모르는 미국에서 최고의 유스팀에 입단한다면 그건 온전히 너의 실력을 니정받는 것'이라는 말로 겨우 마음을 움직여 2주간의 미국 도전을 시작했다. 시안이 뿐 아니라 아빠 시부모님, 주변 모든 사람들이 반대했지만 혼자만의 고집으로 시안이를 여기까지 데리고 왔다"고 털어놨다.

이수진 씨는 "전북현대보다 입단이 어렵다는 LA 갤럭시 유스팀 디렉터로부터 시안이와 함께하고 싶다는 말과 함께 합격 통보를 받았다. 단순히 축구팀 입단을 넘어 시안이의 노력과 실력만으로 인정받았다는 점에서 무엇보다 값지고 소중한 결과"라며 "앞으로도 시안이가 자신감을 갖고 새로운 도전에 한 걸음 더 나아가는 계기가 되기를 진심으로 바란다"고 전했다.

이동국과 이수진 씨는 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 2014년 생인 이시안 군은 '대박이'라는 태명으로도 유명하다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

