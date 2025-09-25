스포츠조선

펄어비스의 기대작 '붉은사막', 드디어 내년 3월 19일 출시

기사입력 2025-09-25 08:43


펄어비스가 드디어 신작 '붉은사막'의 글로벌 출시일을 밝혔다. 내년 3월 19일이다.

펄어비스는 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)의 온라인 신작 발표회 '스테이브 오브 플레이(State of Play)'에서 '붉은사막'의 정식 출시일을 발표하고 25일부터 사전 예약을 시작한다. 사전 예약 패키지는 각 플랫폼에서 판매하는 디지털 패키지와 지역별 별도 판매처에서 판매하는 피지컬 패키지로 나뉜다.

콜렉터스 에디션은 피지컬 패키지로만 구매가 가능하다. 이 에디션을 통해서만 획득할 수 있는 무기 3종을 포함한 다양한 인게임 아이템, 골든 스타에 맞서는 클리프의 모습을 담은 디오라마(실사 모형)까지 다양한 실물 및 디지털 콘텐츠를 제공한다.

디럭스 에디션은 피지컬 및 디지털로 출시하며, 피지컬 패키지를 통해서 한정판 스틸북, 파이웰의 지도, 개발자의 편지 등 디럭스 에디션 굿즈를 획득할 수 있다. 스탠다드 에디션을 포함한 모든 에디션(맥 제외)에 예약 구매 한정 기간 보상인 '칼레드 방패'와 플레이스테이션5 플랫폼 한정 보상 '그로테반트 판금 세트'를 제공한다.

'붉은사막'의 사전 예약은 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥에서 진행한다.

디지털 패키지의 스탠다드 에디션의 가격은 69.99달러, 디럭스 에디션 79.99달러고 피디컬 패키지의 스탠다드 에디션의 가격은 69.99달러, 디럭스 에디션 89.99달러, 콜렉터스 에디션 279.99달러다.

'붉은사막'은 광대한 파이웰 대륙을 무대로, 주인공 클리프(Kliff)와 회색갈기 동료들과의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임으로 그동안 계속 출시일이 미뤄진 상황이었다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

