기안84부터 찾는 타망·라이 "형은 안 왔어요?" 실망..韓 여행 초대에 '환호' ('어서와')

기사입력 2025-09-25 13:57


기안84부터 찾는 타망·라이 "형은 안 왔어요?" 실망..韓 여행 초대에…

[스포츠조선 조윤선 기자] '네팔 셰르파' 라이와 타망이 기안84를 향한 애정을 드러냈다.

25일 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'는 '네팔 라이&타망! 한국 여행 초대장 받고 '이게 무슨 일이야?!' 영상을 게재했다.

영상에는 네팔 출신 방송인 검비르와 '어서와' 제작진이 라이, 타망을 만나기 위해 네팔 카트만두를 찾은 모습이 담겼다. 카트만두에서 만난 라이와 타망은 환한 미소로 검비르와 '어서와' 제작진을 반겼다.

한국어학당에서 열심히 공부 중이라는 라이는 한국어로 또박또박 자기소개를 했고, 타망은 수줍은 미소와 함께 인사를 전했다.

라이와 타망은 검비르와 마주 앉자마자 "기안 형은 안 왔냐"며 기안84를 찾았다. '어서와' 제작진을 '태계일주' 제작진으로 오해한 두 사람에게 검비르는 "기안 삼촌은 바쁘다"고 대신 설명했다. 이에 유독 기안84를 잘 따르던 타망은 살짝 실망한 기색을 드러냈고, 라이는 "나도 많이 봤다. SNS 팔로우도 하고 있다"고 말했다.

라이와 타망이 '기안바라기'처럼 기안84에 대한 이야기만 하자, 검비르는 "실은 여기 계신 분들이랑 다 같이 노력해서 너희를 한국에 초대하려고 왔다"고 밝혔다. 그러나 두 사람이 어떤 상황인지 이해를 못 하자, 검비르는 "며칠 후에 비자 신청하고 한국에 여행 간다"고 다시 한번 설명했다.


기안84부터 찾는 타망·라이 "형은 안 왔어요?" 실망..韓 여행 초대에…
놀란 라이와 타망은 서로를 얼싸안고 "한국에 가다니", "한국에 갈 수만 있다면 뭐가 더 필요하겠어"라며 기쁨을 감추지 못했다. 타망은 "뭘 어떻게 말해야 할지 모르겠다. 한국은 엄청나게 노력해도 가기 힘든 곳인데"라며 감격했고, 라이도 "정말 좋다"며 밝게 웃었다. 이어 두 사람은 초대해 준 이들에게 감사 인사를 전했다.

라이는 한국 여행 초대 받은 기분에 대해 "말할 수 없이 정말 기뻤다"며 "사람들이 '진짜 한국 가냐'고 물어보는데 '아직 모른다'고 했다. 서프라이즈 하고 싶다. 괜히 부모님이 마을 사람들한테 얘기할 거 같다"고 말했다.


타망은 "깜짝 놀랐다. 지금도 놀라는 중이다. 다른 사람들 여권만 보다가 내 여권을 만들려고 보니까 '조만간 해외에 가게 되는 건가'라는 생각이 들었다"며 설렘을 드러냈다.

라이와 타망의 한국행은 '어서와' 제작진의 초대 덕분에 성사됐다. 두 사람은 지난 5월 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주' 시즌4(이하 '태계일주4')에서 기안84와 함께 네팔 히말라야 트레킹에 동행하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

'태계일주4' 방송 후 '어서와' 게시판에는 '타망, 라이 두 사람을 한국으로 초대해 달라'는 요청이 쇄도했고, 제작진이 두 사람을 한국으로 초대한 것. 제작진은 "타망과 라이가 한국에서 평생 못 잊을 정도로 행복하고 즐거운 시간을 보냈다고 전해왔다. 제작진 역시 친구들과 함께 좋은 추억을 쌓았다"고 전했다.

또한 라이와 타망이 촬영 종료 후 기안84를 만난 사실이 알려져 화제가 되기도 했다. 기안84는 최근 자신의 SNS에 "타망, 라이 행복하렴"이라는 글과 함께 세 사람이 한국에서 만나 찍은 사진을 공개해 많은 이들을 뭉클하게 만들었다.

한편 라이와 타망의 한국 여행기는 오늘(25일) 오후 8시 30분 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

5.

"우리 손흥민 득점왕 도와주자" 콘테의 특급 명령..."쏘니 득점왕 만들어줄게" 모우라의 간절한 외침

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.