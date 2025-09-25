기안84부터 찾는 타망·라이 "형은 안 왔어요?" 실망..韓 여행 초대에…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '네팔 셰르파' 라이와 타망이 기안84를 향한 애정을 드러냈다.
한국어학당에서 열심히 공부 중이라는 라이는 한국어로 또박또박 자기소개를 했고, 타망은 수줍은 미소와 함께 인사를 전했다.
라이와 타망은 검비르와 마주 앉자마자 "기안 형은 안 왔냐"며 기안84를 찾았다. '어서와' 제작진을 '태계일주' 제작진으로 오해한 두 사람에게 검비르는 "기안 삼촌은 바쁘다"고 대신 설명했다. 이에 유독 기안84를 잘 따르던 타망은 살짝 실망한 기색을 드러냈고, 라이는 "나도 많이 봤다. SNS 팔로우도 하고 있다"고 말했다.
라이는 한국 여행 초대 받은 기분에 대해 "말할 수 없이 정말 기뻤다"며 "사람들이 '진짜 한국 가냐'고 물어보는데 '아직 모른다'고 했다. 서프라이즈 하고 싶다. 괜히 부모님이 마을 사람들한테 얘기할 거 같다"고 말했다.
타망은 "깜짝 놀랐다. 지금도 놀라는 중이다. 다른 사람들 여권만 보다가 내 여권을 만들려고 보니까 '조만간 해외에 가게 되는 건가'라는 생각이 들었다"며 설렘을 드러냈다.
라이와 타망의 한국행은 '어서와' 제작진의 초대 덕분에 성사됐다. 두 사람은 지난 5월 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주' 시즌4(이하 '태계일주4')에서 기안84와 함께 네팔 히말라야 트레킹에 동행하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.
'태계일주4' 방송 후 '어서와' 게시판에는 '타망, 라이 두 사람을 한국으로 초대해 달라'는 요청이 쇄도했고, 제작진이 두 사람을 한국으로 초대한 것. 제작진은 "타망과 라이가 한국에서 평생 못 잊을 정도로 행복하고 즐거운 시간을 보냈다고 전해왔다. 제작진 역시 친구들과 함께 좋은 추억을 쌓았다"고 전했다.
또한 라이와 타망이 촬영 종료 후 기안84를 만난 사실이 알려져 화제가 되기도 했다. 기안84는 최근 자신의 SNS에 "타망, 라이 행복하렴"이라는 글과 함께 세 사람이 한국에서 만나 찍은 사진을 공개해 많은 이들을 뭉클하게 만들었다.
한편 라이와 타망의 한국 여행기는 오늘(25일) 오후 8시 30분 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서 방송된다.