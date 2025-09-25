[SC현장] "의상도 '사마귀'룩"…'MZ 킬러' 임시완, '길복순' 전…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임시완이 넷플릭스 영화 '사마귀'를 통해 전도연에 이어 A급 킬러로서 활약을 펼친다.
|
|
아울러 임시완은 배우들 중 유일하게 초록색 컬러의 의상을 입고 제작보고회에 참석해 눈길을 끌었다. 그는 "옷에 대한 해명을 하자면, 사전에 옷 피팅을 하고 나서 이 옷이 '사마귀'와 색이 비슷하단 생각이 들어서 택하게 됐다"며 "절대 혼자서 튀어보겠다거나 돋보이겠다, 혹은 부귀영화를 누려보겠다고 생각한 건 아니었다"라며 "다음에는 드레스코드가 있다면 충실히 잘 맞춰보겠다"고 웃으며 말했다.
|
이어 자신이 맡은 역할에 대해 "재이는 한울에게 동업을 제안받고 이 업계에서 1인자가 되기로 마음을 먹는다"며 "이와 동시에 자신보다 뛰어난 한울의 재능에 복잡 미묘한 감정을 갖게 된다"고 소개했다.
|
이어 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 조우진은 "분장팀과 의상팀에 기댄 캐릭터다. 너무나 잘 만들어주셨다. 독고는 길복순, 차민규와 동시대의 인물이다. 은퇴하고 나서 프리하게 은퇴생활을 즐기고 있다가, MK가 무너졌다는 소식을 듣고 다시 재건하려고 한다. 자신이 '뒷방 늙은이' 취급받는 게 싫어서 아직 죽지 않았다는 걸 스스로 과시하려고 나선다"며 "전작인 '강남 비-사이드'에서 찌웠던 살을 그대로 독고 할배 캐릭터에 입혔다. 든든하고 카리스마 있는 캐릭터여서 그리기 용이했고, 자만심과 콤플렉스를 함께 갖고 있는 인물을 그리려고 했다"고 설명했다.
|
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com