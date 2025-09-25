[SC현장] "의상도 '사마귀'룩"…'MZ 킬러' 임시완, '길복순' 전…

[SC현장] "의상도 '사마귀'룩"…'MZ 킬러' 임시완, '길복순' 전도연과 어떻게 다를까(종합)

최종수정 2025-09-25 16:10

넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 박규영, 임시완, 조우진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임시완이 넷플릭스 영화 '사마귀'를 통해 전도연에 이어 A급 킬러로서 활약을 펼친다.

넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 진행됐다. 현장에는 임시완, 박규영, 조우진, 이태성 감독이 참석했다.

26일 공개되는 '사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화로, 이태성 감독이 메가폰을 잡았다.


넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 이태성 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/
'사마귀'는 2023년 넷플릭스에서 공개된 영화 '길복순'(감독 변성현)의 스핀오프다. 연출을 맡은 이태성 감독은 "길복순(전도연)과 차민규(설경구)가 1세대라면, '사마귀'는 그다음 세대의 이야기를 담은 영화"라며 "'길복순'이 넷플릭스에서 공개가 되고 나서 반응이 폭발적이었다. 대사로만 언급되던 사마귀라는 인물이 이름만 있었지 거의 백지상태였다. 거기서부터 이야기가 시작이 됐는데, 변성현 감독님도 그렇고 저도 누군가와 시나리오를 함께 작업해 본 경험이 없어서 조심스러웠다. 가장 먼저 서로가 작품에 대해 어떠한 생각을 가지고 있는지 함께 알아가보는 시간을 가졌다"고 전했다.


넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 임시완이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/
천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 한울을 연기한 임시완은 "'길복순'에서 사마귀에 대한 존재가 지문에 나오지 않나. 당시 변성현 감독님이 '사마귀로서 목소리 출연을 해줄 수 있냐'고 연락을 주셨는데, 아쉽게도 성사되지 않았다. 그때부터 저는 사마귀라는 이름을 부여받게 됐다. 어찌 보면 저는 '사마귀'라는 작품이 태어날 때부터 참여할 수밖에 없던 점지된 운명이 아니었을까 싶다. 그때부터 '사마귀' 촬영을 운명이라고 생각하고 기다리고 있었다"고 전했다. 그러면서 "한울은 MZ 대표 킬러라고 볼 수 있다. MZ가 키워드인 만큼 기존의 스타일을 탈피하고 개인의 개성을 드러내고자 하는 욕구가 있다"고 설명을 덧붙였다.

연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "직업적으로 악역 혹은 어두운 역할이라고 보일 순 있지만, 성격은 그와 반대로 따스함을 가지고 있는 안정적인 인물이다. 그런 따스함을 직업적인 특성 때문에 숨겨야만 할 것 같다는 생각을 갖게 돼 일부러 더 틱틱대고 퉁명스럽게 말한다"고 설명했다.

아울러 임시완은 배우들 중 유일하게 초록색 컬러의 의상을 입고 제작보고회에 참석해 눈길을 끌었다. 그는 "옷에 대한 해명을 하자면, 사전에 옷 피팅을 하고 나서 이 옷이 '사마귀'와 색이 비슷하단 생각이 들어서 택하게 됐다"며 "절대 혼자서 튀어보겠다거나 돋보이겠다, 혹은 부귀영화를 누려보겠다고 생각한 건 아니었다"라며 "다음에는 드레스코드가 있다면 충실히 잘 맞춰보겠다"고 웃으며 말했다.


넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 박규영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/
한울의 오랜 친구이자 라이벌 재이 역을 맡은 박규영은 "'길복순'의 어마어마한 팬이었다. 다섯 번에서 여섯 번 정도 반복해서 봤을 정도다. ('길복순'의) 스핀오프로 같은 세계관을 공유하고 있으면서, 제가 캐릭터로 존재할 수 있다면 당연히 출연해야겠다고 생각했다"며 "무엇보다 선배들과 함께 작업할 수 있는 소중한 기회이기 때문에 꼭 참여하고 싶었다"고 합류 계기를 전했다.


이어 자신이 맡은 역할에 대해 "재이는 한울에게 동업을 제안받고 이 업계에서 1인자가 되기로 마음을 먹는다"며 "이와 동시에 자신보다 뛰어난 한울의 재능에 복잡 미묘한 감정을 갖게 된다"고 소개했다.


넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 조우진 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/
은퇴한 레전드 킬러 독고로 변신한 조우진은 "저에게도 이 작품이 운명적이었다. 변성현 감독님의 개성 넘치는 연출력을 전작(영화 '킹메이커')에서도 경험해 봤는데, 이번에 직접 참여하신다는 이야기를 듣고 기뻤다. 또 뛰어난 현장 장악력과 연출력뿐만 아니라, 진행 능력을 갖추신 이태성 감독님이 이 작품으로 데뷔하신다는 소식을 듣고 좋았다. 배우로서 연기에만 신경을 쓸 수 있게끔 만들어주신 제작사 대표님께도 감사한 마음이 들었다. 임시완과 박규영의 열정 넘치는 에너지를 스크린으로 봐와서 늘 동경해 왔다. 배우들과 투지 넘치는 건강한 에너지를 나눌 수 있어서 좋았다"고 말했다.

이어 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 조우진은 "분장팀과 의상팀에 기댄 캐릭터다. 너무나 잘 만들어주셨다. 독고는 길복순, 차민규와 동시대의 인물이다. 은퇴하고 나서 프리하게 은퇴생활을 즐기고 있다가, MK가 무너졌다는 소식을 듣고 다시 재건하려고 한다. 자신이 '뒷방 늙은이' 취급받는 게 싫어서 아직 죽지 않았다는 걸 스스로 과시하려고 나선다"며 "전작인 '강남 비-사이드'에서 찌웠던 살을 그대로 독고 할배 캐릭터에 입혔다. 든든하고 카리스마 있는 캐릭터여서 그리기 용이했고, 자만심과 콤플렉스를 함께 갖고 있는 인물을 그리려고 했다"고 설명했다.


넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 박규영, 임시완, 조우진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/
마지막으로 '사마귀'는 현재 방영 중인 동명의 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀')과 비슷한 시기에 공개돼 화제를 모았다. 임시완은 "드라마 '사마귀'를 보신 분들이 저보고 왜 안 나오냐고 말씀해 주시더라. 일단 송구스럽단 말씀드리고 싶다(웃음). 드라마 '사마귀'에는 제가 나오지 않는다. 영화에만 나오는데 영화에는 고현정 선배가 안 나오신다. 제가 드라마 '사마귀'를 봤는데, 큰 차이를 하나 발견했다. 고현정 선배가 연기하신 '사마귀'는 악랄하다. 반면 한울이는 인간적이고 착하다"면서도 "절대 뒤처지지 않을 자신이 있다"고 밝혔다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

