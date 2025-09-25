옥자연, '4세 연상' 김대호와 ♥핑크빛 고백..."진짜 마음 있었네" ('라스')

기사입력 2025-09-25 15:43


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 옥자연이 김대호와의 '핑크빛 기류'에 대해 직접 입을 열었다.

오는 10월 1일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '금쪽같은 은이새끼들 특집'으로 송은이, 봉태규, 옥자연, 박소라, 황정혜가 출연한다.

최근 공개된 예고편에서는 송은이가 소속사 식구들의 거침없는 입담에 안절부절못하는 모습이 나와 궁금증을 자아냈다.

특히 '시소 1호 배우' 봉태규와 '악역 전문 신스틸러' 옥자연의 토크에 송은이는 진땀을 흘렸다. 봉태규는 자신이 과거 '양아치'였다며 폭주해 송은이를 놀라게 했다.

또한 옥자연은 관심을 모았던 김대호와의 '핑크빛 기류'를 언급하며 "정말 이야기가 잘 통했다"며 호감을 드러냈다. 이에 봉태규는 "그러면 진짜 마음이 있었네"라며 두 사람을 몰아갔고, 송은이는 당황한 기색을 감추지 못했다.


앞서 옥자연은 지난 6월 MBC '나 혼자 산다'에서 김대호와 함께 자연 탐방을 하며 핑크빛 기류를 형성해 화제가 된 바 있다.

당시 두 사람은 서로 말도 놓고 급격히 가까워진 모습으로 관심을 모았다. 특히 김대호는 취향이 비슷한 옥자연에 호감을 드러내며 "처음부터 말을 잘 못 놓는 스타일인데 계속 편하게 해주고 이야기가 왔다 갔다 하니까 너무 행복했다"고 밝혔다.

이후에도 김대호는 MBC FM4U '두 시의 데이트 안영미입니다'(이하 두데)에 출연해 옥자연을 언급하며 "그때 내게 말을 놓으라고 해주셔서 감사하다. 여배우라서 물에 들어가고 일련의 과정들이 어려웠을 수도 있는데 그런데도 내게 먼저 다가와 주셔서 감사하다"며 "아직도 그 여름날의 향기가 나는 거 같다. 연극하고 계신다고 하니까 꼭 연극 무대도 한번 놀러 가겠다. 다음에 기회가 된다면 다시 한번 보자"고 전했다.

