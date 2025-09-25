이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

기사입력 2025-09-25 17:53


이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주…

[스포츠조선 김소희 기자] 이효리의 '요가원 원장' 일상이 공개됐다.

25일, 이효리가 운영 중인 요가원 '아난다 요가' 측은 공식 SNS를 통해 수강생들의 수업 후기를 다수 공개했다. 공개된 게시물 속에는 수업에 참여한 회원들이 이효리와의 따뜻한 교감에 대해 전하며 감동적인 후기를 남겼다.

한 수강생은 "효리 선생님, 오늘 요가 잘 배웠습니다. 포옹도 해주시고, 우리 개리도 귀여워해 주셔서 평생 자랑거리가 생겼다"며 "그냥 다 좋아요. 선생님, 그냥 러브합니다"라는 다정한 후기를 남겼다.

또 다른 수강생은 "2년간의 제주 생활을 마치고 서울로 올라온 지 어느덧 6개월. 제주에서의 요가에 몸과 호흡이 익숙해져 서울에서는 늘 어딘가 낯설고 제주가 그리웠다"고 말문을 열었다. 이어 "그런데 오늘 선생님 목소리 한마디 한마디에 힘이 풀리며, 마치 연희동이 아닌 제주에 있는 듯한 깊은 호흡과 편안한 수련이 됐다"고 극찬했다.

이 수강생은 또한 "요가를 업으로 삼으려다 멈춰 선 저에게, 연예인이 아닌 '요가인'으로서 굳건히 서 계신 선생님의 모습은 큰 울림이자 위안이 됐다"며 이효리의 진정성 있는 자세에 감동을 표했다.

수강생들의 칭찬은 끊이지 않았다. "마더테레사처럼 인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주신다", "효리쌤이 발라준 크림치즈 빵 먹어봤니?" 등 이효리의 세심한 배려와 따뜻한 성품을 전하는 후기가 잇따랐다.

특히 수강생들이 직접 올린 이효리의 모습이 눈길을 끌었다. 이효리는 검정색 상의에 베이지 요가바지를 입고 화장기가 없는 밝은 미소로 수강생들을 맞이했다. 그는 수강생들과 수다를 떨고 차를 대접하는가 하면, 간식으로 빵을 나누어 주며 진정한 교감을 나눴다.

한편 이효리는 지난 8일, 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'라는 상호의 요가원을 오픈했다. 9월 둘째 주부터 오전 8시 30분~9시 30분, 10시~11시까지 하루 두 차례 직접 수업을 진행 중이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"한놈만 패"…이효리 요가 수업 진짜 후기, 초보도 얄짤없어[SCin스타]

2.

[공식] DJ DOC 이하늘 명예훼손·모욕…주비트레인-소속사 대표, 검찰 송치

3.

김희철, 공장서 120만원씩 받다가..데뷔 후 수입에 깜짝 "단번에 3천만원 찍혀"

4.

옥자연, '4세 연상' 김대호와 ♥핑크빛 고백..."진짜 마음 있었네" ('라스')

5.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

연예 많이본뉴스
1.

"한놈만 패"…이효리 요가 수업 진짜 후기, 초보도 얄짤없어[SCin스타]

2.

[공식] DJ DOC 이하늘 명예훼손·모욕…주비트레인-소속사 대표, 검찰 송치

3.

김희철, 공장서 120만원씩 받다가..데뷔 후 수입에 깜짝 "단번에 3천만원 찍혀"

4.

옥자연, '4세 연상' 김대호와 ♥핑크빛 고백..."진짜 마음 있었네" ('라스')

5.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

스포츠 많이본뉴스
1.

[핫포커스]'부디 너만은 다르길…' 장충고 문서준 MLB 토론토 공식입단. 극악의 고졸 유망주 성공확률, '0%' 벽을 뚫을 수 있을까

2.

'카타르 영웅' 조규성, 2경기 연속골에 이어 486일만의 선발 복귀까지...완벽 부활 보인다

3.

“‘목숨만 살려달라’는 말 듣고 싶냐” 강제 경질 위기 한국인 대반전...중국 리그 휩쓴다 '이달의 감독상'→1위 등극

4.

뒤죽박죽 LAD 불펜, '160.6㎞ 괴물' 사사키와 '은퇴 선언' 커쇼 끌어다 정리했다...선발 2명 구원등판 극약처방

5.

비내리는 울산. LG-롯데전 열릴까. 나균안 팔꿈치 불편함으로 1군 말소[울산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.