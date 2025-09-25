'이경규 비빌 언덕' 이예림, 父 약물 운전에 "'한국 떠야 하나' 했다"(갓경규)[종합]

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이경규의 딸 이예림이 신혼집을 공개했다.

25일 유튜브 채널 '갓경규'에는 "예능국민MC 이경규의 붕어빵으로 유명했던 딸 예림이의 신혼집 최초공개 (+생일잔치)"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 영상에는 제작진이 이경규의 생일을 맞아 딸 이예림의 집을 깜짝 방문하는 모습이 담겼다. 이예림은 "연세도 있으시고 생신이셔서 제가 하는 요리는 안 좋아하실 것 같지만, 오랜만에 아빠를 위해 생일상을 준비해보려 한다"고 생신상 차리기에 도전했다.


제작진이 "집을 잠깐만 보여줄 수 있냐"고 요청하자, 이예림은 "뭐 별거 없는데…"라며 웃으며 신혼집을 소개했다. 영상 속 신혼집은 깔끔한 화이트톤 인테리어와 탁 트인 거실 통창, 정돈된 주방이 인상적이었다.

특히 남편인 축구선수 김영찬을 위한 '별도의 방'이 눈길을 끌었다. 이예림은 "경기 전날은 따로 잔다. 제가 컨디션에 영향을 줄 수 있어서 경기력에 방해가 되면 안 되기 때문"이라고 설명해 프로 스포츠인 남편을 향한 세심한 배려를 드러냈다.

이후 이예림은 본격적으로 생일상 준비에 나섰다. 그는 "제가 만드는 건 미역국밖에 없다. 잡채랑 불고기는 밀키트가 훨씬 맛있다. 제가 만드는 것보다 아빠가 더 좋아하실 것 같다"며 너스레를 떨었다. 이어 "태어나서 처음 해드리는 건데, (아빠가) 별로 먹고 싶어하지도 않으신 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

요리 이야기는 자연스레 남편 김영찬으로 이어졌다. 제작진이 "남편 분은 잘 드셔야 하는 거 아니냐"라고 묻자, 이예림은 "단백질을 많이 챙긴다. 닭을 굽거나 달걀을 볶는다. 은근히 제가 해주는 요리를 좋아한다. 맛있다고 한다"고 답했다. 또 "남편은 못 먹는 음식이 없다. 홍어도 먹는다"며 자랑을 덧붙이자, 제작진은 "비위가 좋으시다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이경규가 집에 도착하자, 이예림은 직접 준비한 생일상을 차려내며 아버지를 맞았다. 이경규는 "1년에 한 번 오는 집"이라며 딸의 살림집 방문에 반가움을 드러냈다. 제작진이 "딸이 해주는 음식 기대되냐"고 묻자, 그는 "요즘은 밀키트가 잘 나와서 시켜 먹는 게 더 맛있다"고 답해 폭소를 안겼다.


특히 이예림이 준비한 '현금 선물'에 이경규는 기쁨을 감추지 못하며 "나는 현금이 좋다"며 만족해했다. 이어 "100만 원은 줘야 하는 거 아니냐"고 농담을 던져 웃음을 더했다.

또한 이경규는 잡채, 불고기, 미역국 등 다소 조촐한 생일상에 헛웃음을 지은 뒤, 미역국을 맛봤다. 그는 "이게(현금 선물) 없었으면 큰일 날 뻔했다. 밥상 다 비워야 하냐"고 말해 또 한 번 폭소를 유발했다.


식사를 마친 뒤에는 딸과 함께 과일과 케이크를 나누며 담소를 나눴다. 제작진이 "부모님한테 집 비밀번호 알려주고 왔다갔다 하는 거 어떻게 생각하냐"라고 물었고, 이경규는 "알고 싶지 않다. 왜 알아야 하냐. 딸들이 제일 좋아하는 아빠다"라고 자부했다.

이어 그는 "내가 예전에 예림이한테 '아빠는 너의 비빌 언덕이야'라고 했다. 그랬더니 예림이 친구들이 '너네 아빠 최고다'라고 했다"라고 뿌듯함을 내비쳤다.

다만 이경규는 "근데 이제 보니까 너한테 기댈 것 같다. 나한테 기대지 마라. 언덕이 무너지고 있다. 이번에 봤냐. 언덕 무너지는 거"라며 최근 논란이 된 자신의 약물 운전 사건을 직접 언급해 씁쓸한 웃음을 자아냈다.

이어 이경규는 "너는 이번에 내가 무너지는 걸 보고 어떻게 생각했냐"고 물었고, 이예림은 "'아 어디가서 살아야하지?', '한국을 떠나야 하나' 싶었다. 언덕에 기댔으니까, 언덕이 무너지면 기댄 사람도 무너지는 거다"라고 받아쳐 부녀의 유쾌한 티키타카를 보여줬다.

