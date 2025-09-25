'신지♥' 문원, 눈물 폭발…"대인기피증 생겨, 너무 긴장해 미숙했다"(…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 코요태 멤버 신지의 예비 신랑인 가수 문원이 최근 불거진 논란 이후 처음으로 심경을 전했다.
문원은 지난 25일 공개된 신지의 유튜브 채널 '어떠신지'의 "그동안 말하지 못했던 이야기를 하려고 합니다"라는 제목의 영상에 등장했다. 영상 속 신지와 문원은 신혼집을 정리하며 다정한 모습을 보였고, 제작진은 "되게 오랜만에 밝게 나온 것 같다"고 그를 반겼다.
앞서 문원은 신지, 김종민, 빽가와의 상견례 영상에서 전처에게는 존칭을 쓰면서, 7세 연상인 신지를 '이 친구'라고 불러 논란이 일었다. 이에 대해 그는 "그때는 너무 긴장한 나머지 미리 준비한 말만 믿고 가려다 보니 참 미숙했다. 이후로 많이 배웠다"며 고개를 숙였다. 신지는 "지금은 웃고 말할 수 있는 일이 됐다"며 분위기를 풀었다.
이에 신지는 "원래 잘했는데 계속 더 잘한다. 신기하다"며 남편을 다독이며 "섬세한 건 내가 하면 된다"고 미소 지으며 "상견례 영상이 공개되고 밖에서 편하게 다니겠다고 생각했는데 오히려 더 숨어 다녔다. 그 또한 우리가 받아들여야 될 일"이라고 담담하게 덧붙였다.
한편, 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 지난 7월 공개된 상견례 영상에서 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 알려지며 사생활 의혹이 불거졌지만, 신지는 "의혹은 모두 사실이 아니다"라는 입장을 밝히고 팬들을 안심시켰다.
