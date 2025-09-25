'짠돌이 새신랑' 김종국, 신혼 생활 공개 "♥아내도 물티슈 말려서 다시…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 짠돌이 새신랑 김종국이 신혼 생활을 언급했다.
25일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')에는 원조 걸그룹 S.E.S. 멤버에서 현재 배우로 활약 중인 결혼 15년 차 유진이 옥탑방 손님으로 찾아왔다.
결혼에 대한 조언을 해달라는 유진은 "3주차면 진짜 좋을 때다. 저희는 신혼 때 6개월 동안 진짜 많이 싸웠다. 연애를 짧게 하지도 않고 다 안다고 생각했는데 같이 사니까 하나하나 더 가치관의 차이라던지 사소한 것도 부딪히더라. 6개월 동안 잦았는데 그 기간 동안 '우리는 달라. 바꾸려고 하면 안 된다'라고 느꼈다"라고 조언했다.
김종국은 "나는 아예 터치를 안 한다"라고 이야기했고, 주우재와 김숙은 "각방 쓰고? 안아주지도 않고 키스도 안 하고?"라고 몰아가 웃음을 자아냈다.
이에 양세찬은 "결혼 3주찬데 형수님 물티슈 몇 장을 쓰냐"라고 물었고, 김종국은 "내가 그런 걸 아니까 아내도 물티슈를 쓴 후 말려서 다시 쓴다. 내가 시킨 것도 아니다"라고 말했다.
그러자 김숙이 "아내가 티슈 뽑을 때마다 종국이 쳐다보는거 아냐?"라며 김종국에 눈치를 준 것이 아니냐 하는 의혹을 제기해 웃음을 자아냈다.
더불어 김종국은 "아침에 설거지하는 아내의 사랑스러운 모습을 바라본다"라며 달달한 신혼 생활을 공개한다. 이어 김종국은 "내가 지그시 쳐다봤더니 아내가 "내가 물을 너무 세게 틀었지?라고 말하더라"고 공개해 웃음을 자아냈다.
김숙은 "정말 물소리가 안 들렸어?"라고 집요하게 쳐다보자, 김종국은 "들렸으니까 봤겠지"라고 인정해 결혼 후에도 변치 않는 짠돌이 면모를 과시했다.
홍진경은 "언니도 에어컨을 안 켜냐"라고 물었고, 김종국은 "켜기는 하는데 적당히 튼다. 내가 끄지는 않는다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 홍진경은 "국민을 대신해서 우리가 김종국에게 몇 가지를 물어보겠다"라고 이야기했다.
유진은 "와이프가 말랐냐. 통통하냐"라고 물었고, 김종국은 "마른 편이다. 어느 정도 관리 차원에서 운동을 한 거 같긴 하다"라고 말했다.
또 김종국은 "우리가 유일했던 갈등이 운동 때문이었는데 그 얘기는 이미 결혼전에 합의를 했다"라고 이야기했다.
